Семин: «Во втором тайме вышли злыми на всех. Это хоть стало на футбол похоже»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментирован результат матча 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

«Очень тяжелая игра. Мы всегда с такими командами играем сложно, и поле не позволяло играть в долгой комбинационной манере, было много технических ошибок. В первом тайме плохо отбирали мяч. Во втором тайме ребяты молодцы — поняли, что нельзя плохо заканчивать сезон дома.

Игнатьев не поздоровался? А у нас никто не здоровается. Игроки должны быть злыми, а не сытыми. Они вон во втором тайме вышли злыми на всех, на себя, на меня, и это хоть стало на футбол похоже. Игнатьев молодец, хорошо сыграл, я им доволен», – сказал Семин.

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