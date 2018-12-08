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    • Семин: «Во втором тайме вышли злыми на всех. Это хоть стало на футбол похоже»

    Семин: «Во втором тайме вышли злыми на всех. Это хоть стало на футбол похоже»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментирован результат матча 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    «Очень тяжелая игра. Мы всегда с такими командами играем сложно, и поле не позволяло играть в долгой комбинационной манере, было много технических ошибок. В первом тайме плохо отбирали мяч. Во втором тайме ребяты молодцы — поняли, что нельзя плохо заканчивать сезон дома.

    Игнатьев не поздоровался? А у нас никто не здоровается. Игроки должны быть злыми, а не сытыми. Они вон во втором тайме вышли злыми на всех, на себя, на меня, и это хоть стало на футбол похоже. Игнатьев молодец, хорошо сыграл, я им доволен», – сказал Семин.

    Пятиминутное чудо Фарфана принесло победу «Локо». Хотя сезон у игрока не клеится

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2018 20:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 11:23

      Тот случай ,когда команде должно повезти.

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 декабря 2018, 00:20

      Подрывают Палычу здоровье...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 8 декабря 2018, 22:22

      Бл9 34 летний игрок тащит за собой команду и пашет, как угорелый, а эти 2 недоумка одинаковых, так и могут только бухать в ночных клубах, а в играх не видно и не слышно, да еще усатый этих клоунов в сборную вызывает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2018, 22:05

      Паровоз выиграл потому что Палыч снял несчастливую шапку!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > батог 9 декабря 2018, 07:54

      Первый гол из офсайда забили,только поэтому выиграли.Оренбург играл лучше.

      0
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 21:58

      Палыч известный мотиватор.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 8 декабря 2018, 21:36

      Ростову бы так сегодня, со злобой, с оскалом выйти во втором тайме

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 21:30

      На злости много не не выиграешь, надо бы на мастерстве и отлаженных командных действиях.

      3
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 декабря 2018, 21:15

      Палыч, дрючь игроков, как следует перед началом матча, а то ведь можно и не отскочить...

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 8 декабря 2018, 21:01

      хоть отскочили в концовке...)))

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