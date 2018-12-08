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    • Фердинанд: «Юнайтед»-2008 был лучше, чем нынешний «Манчестер Сити»

    Фердинанд: «Юнайтед»-2008 был лучше, чем нынешний «Манчестер Сити»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о лучшей команде в истории Премьер-лиги.

    «Это «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года. Мы выиграли финал [Лиги чемпионов] в Москве, а через год играли в еще одном (проиграли «Барселоне» – прим. «Бомбардира»). На нашем счету были четыре титула чемпионов Англии. Какие вообще могут быть вопросы?

    «Сити» – самая привлекательная команда английского футбола в эпоху Премьер-лиги. Их матчи самые интересные, команда играет в лучший футбол. Просто невероятно. Тактически они также на высоте, каждый элемент их игры отлажен.

    Они дадут фору любой другой команде», – Goal приводит слова 40-летнего англичанина в эфире BT Sport.

    Сегодня команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Челси» в рамках 16-го тура чемпионата. Начало встречи на «Стэмфорд Бридж» – в 20:30 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.

    Источник: Goal

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    08.12.2018 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 9 декабря 2018, 00:05

      Само собой! Что тут обсуждать!?

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