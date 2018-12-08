Фердинанд: «Юнайтед»-2008 был лучше, чем нынешний «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о лучшей команде в истории Премьер-лиги.

«Это «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года. Мы выиграли финал [Лиги чемпионов] в Москве, а через год играли в еще одном (проиграли «Барселоне» – прим. «Бомбардира»). На нашем счету были четыре титула чемпионов Англии. Какие вообще могут быть вопросы?

«Сити» – самая привлекательная команда английского футбола в эпоху Премьер-лиги. Их матчи самые интересные, команда играет в лучший футбол. Просто невероятно. Тактически они также на высоте, каждый элемент их игры отлажен.

Они дадут фору любой другой команде», – Goal приводит слова 40-летнего англичанина в эфире BT Sport.

Сегодня команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Челси» в рамках 16-го тура чемпионата. Начало встречи на «Стэмфорд Бридж» – в 20:30 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.