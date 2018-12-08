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    • Фарфан и Эдер сыграют в атаке у «Локомотива» против «Оренбурга»

    Фарфан и Эдер сыграют в атаке у «Локомотива» против «Оренбурга»

    Известны стартовые составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 17-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хeведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

    Встреча состоится на «РЖД-Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Бомбардир

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    08.12.2018 16:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +843

      Князев 8 декабря 2018, 21:32

      Правильно! Засади Палыч Смолова на глубокую скамейку. И, пока не поздно, продавай, хоть за 2-3 миллиона. Больше не дадут.

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 8 декабря 2018, 16:33

      Жаль что нет Смолова. Надо было бы поддержать футболиста дать ещё шанс. Главное что бы не сломался доконца и не умер как футболист

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Maksim Lagerev 8 декабря 2018, 17:29

      Пусть пашет на тренировках.Шпалыч старый лис ,знает как игроков мотивировать.

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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:26

      Братья тоже в старте, благополучно вернулись из ночного клуба и никого стульями по башке не лупили.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 17:30

      Так их никто там питорасами не обзывал.

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