Фарфан и Эдер сыграют в атаке у «Локомотива» против «Оренбурга»

Известны стартовые составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 17-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хeведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

Встреча состоится на «РЖД-Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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