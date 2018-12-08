Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов: «Мутко – неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель. Вся сборная чувствовала от него поддержку»

    Черчесов: «Мутко – неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель. Вся сборная чувствовала от него поддержку»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с днем рождения экс-президента РФС Виталия Мутко. Функционеру исполнилось 60 лет.

    «Виталий Леонтьевич – неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель, лично я и вся наша сборная чувствовала от него огромную поддержку и понимание. Желаю вам, Виталий Леонтьевич, крепкого здоровья, успехов в работе на столь высоком государственном посту и всего самого наилучшего!» – сказал Черчесов.

    Черчесов: «Если бы не Мутко, до чемпионата мира-2018 я бы не дожил»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2018 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 9 декабря 2018, 20:57

      И хвалит петух кукушку, за то что та, хвалит петуха...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 декабря 2018, 15:45

      Саламыч пока может ещё себе позволить блатовать и и ещё прикрывать и отдавать долги своему товарищу Мутко, и он от части прав. А представте, если на ЧМ был провал - в результате две свежие неприметные могилки на обочине.
      Россия - только вперед!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 8 декабря 2018, 15:17

      "За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку." ©

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Manilov 8 декабря 2018, 17:52

      ...это дедушка Крылов И. ещё написал и точно не в бровь,а в глаз!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2018, 14:41

      С.Черчесов, защитник и дружбан Мутко пошел на помощь никчемному
      руководителю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 декабря 2018, 14:19

      Вот только Мутко очень далёкий от спорта человек

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4625

      la verdad 8 декабря 2018, 13:33

      А про грудь Мутко???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 