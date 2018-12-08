Черчесов: «Мутко – неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель. Вся сборная чувствовала от него поддержку»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с днем рождения экс-президента РФС Виталия Мутко. Функционеру исполнилось 60 лет.

«Виталий Леонтьевич – неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель, лично я и вся наша сборная чувствовала от него огромную поддержку и понимание. Желаю вам, Виталий Леонтьевич, крепкого здоровья, успехов в работе на столь высоком государственном посту и всего самого наилучшего!» – сказал Черчесов.

Черчесов: «Если бы не Мутко, до чемпионата мира-2018 я бы не дожил»