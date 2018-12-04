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    • Черчесов: «Если бы не Мутко, до чемпионата мира-2018 я бы не дожил»

    Черчесов: «Если бы не Мутко, до чемпионата мира-2018 я бы не дожил»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после получения приза лучшему тренеру России в 2018 году отметил вклад в награду вице-премьера России Виталия Мутко, занимающего еще и пост президента РФС.

    «Все мы помним только лето. Но до лета было много работы по организации этого большого праздника. Спасибо всем в этом плане огромное.

    Хочу сказать спасибо Павлу Колобкову, который нас всегда поддерживал, а также Виталию Леонтьевичу Мутко. Он всегда меня защищал меня своей грудью. Если бы не он, я бы, наверное, не дожил бы до чемпионата мира», – сказал тренер.

    Черчесов с командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

    Источник: Минспорта РФ

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    04.12.2018 22:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 декабря 2018, 14:30

      уже вижу Черчесова депутатом следующего созыва

      0
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    • ...
      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:03

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- https://nnna.ru/poes

      -1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 5 декабря 2018, 03:43

      подхалим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 5 декабря 2018, 03:08

      Стас недавно сделал две татушки: «лижу всем, кто полезен» и «люблю грудь Мутко «

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 5 декабря 2018, 02:35

      lol

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 5 декабря 2018, 01:50

      интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 00:09

      Ну, если бы не травма Дзагоева и неудачная игра Смолова в первом матче, то может быть и из группы-то не вышли.))

      8
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 00:28

      Это точно!

      1
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 5 декабря 2018, 00:06

      Туман.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 23:37

      Он не столько Стаса защищал сколько себя. Черчесов ведь его ставленник. Убрав Стаса под давлением общественности, надо было признать и свою ошибку. А так оба теперь на коне...

      7
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 00:07

      Ну, Мутко-то не совсем. Он же за полгода до ЧМ-18 в строительство подался. Поэтому и не было ему таких почестей, как Черчесову.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 07:30

      На верху же понимают почему пришлось убрать "моториста" перед ЧМ. До этого он ведь вёл "большую работу и пропаганду". Публично ему не пели дифирамбы, но оставили в обойме правительства и Путин его не сдаст, ибо такие "знатоки" английского языка нужны для выпуска пара...

      3
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      Рейтинг: +38

      NovV > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 12:15

      Обалденная ошибка, да

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 23:11

      Не податься ли ему в министры здравоохранения? Будет трудно но он справится.

      2
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