Черчесов: «Если бы не Мутко, до чемпионата мира-2018 я бы не дожил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после получения приза лучшему тренеру России в 2018 году отметил вклад в награду вице-премьера России Виталия Мутко, занимающего еще и пост президента РФС.

«Все мы помним только лето. Но до лета было много работы по организации этого большого праздника. Спасибо всем в этом плане огромное.

Хочу сказать спасибо Павлу Колобкову, который нас всегда поддерживал, а также Виталию Леонтьевичу Мутко. Он всегда меня защищал меня своей грудью. Если бы не он, я бы, наверное, не дожил бы до чемпионата мира», – сказал тренер.

Черчесов с командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.