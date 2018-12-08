Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Спаллетти: «Ювентус» действовал умно, а «Интер» – наивно»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 15-го тура Серии А.

    «В этом матче нужно было играть определенным образом с последовательным отношением, понимая, что есть моменты, когда вы будете находиться под давлением и должны вдесятером находиться за линией мяча.

    Мы делали это в основном хорошо, но есть некоторые ситуации, когда мы просто не интерпретируем или не читаем их должным образом, в то время как «Ювентус» никогда не ошибается.

    Если кто-то берет на себя инициативу, конечно, это имеет значение. Но мы допустили слишком много банальных и дешевых ошибок. В основном «Интер» играл хорошо, прессинговал, отходя назад, и защищался, когда это было необходимо.

    К сожалению, «Ювентус» умен, а мы наивны. Они впустую тратят пять минут после нарушения», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2018 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 8 декабря 2018, 18:13

      Не Мы, а ТЫ и не наивен ,а ЗАКОНЧЕННЫЙ ЛЫСЫЙ ДЕБИЛ!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 декабря 2018, 12:50

      вспомнилась поговорка про плохого танцора. ты сначала в своей команде разберись, у вас же есть супер-пупер мега бомбардир, звезда серии А, вот только где эта звезда была вчера мы так и не поняли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 11:05

      Вроде захватывает,а голов не дождёшься.Футбол "великолепных импотентов",одни фрикции. В обороне все преуспели.А Спалетти не меняется,вместо анализа-словоблудие.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 