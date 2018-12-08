Спаллетти: «Ювентус» действовал умно, а «Интер» – наивно»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 15-го тура Серии А.

«В этом матче нужно было играть определенным образом с последовательным отношением, понимая, что есть моменты, когда вы будете находиться под давлением и должны вдесятером находиться за линией мяча.

Мы делали это в основном хорошо, но есть некоторые ситуации, когда мы просто не интерпретируем или не читаем их должным образом, в то время как «Ювентус» никогда не ошибается.

Если кто-то берет на себя инициативу, конечно, это имеет значение. Но мы допустили слишком много банальных и дешевых ошибок. В основном «Интер» играл хорошо, прессинговал, отходя назад, и защищался, когда это было необходимо.

К сожалению, «Ювентус» умен, а мы наивны. Они впустую тратят пять минут после нарушения», – сказал Спаллетти.