Ринат Билялетдинов: «Краснодар» как минимум догонит «Зенит»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лидерстве «Зенита» в РПЛ.

«Команда в стадии становления, но это не такая команда, как ЦСКА – здесь опытные игроки. Казалось, был отрыв, но он растаял. Такая же картина была и при Манчини, но тогда команда выглядела расслабленной.

Сейчас видно, что «Зенит» старается. Прогнозы строить не буду, но, думаю, «Краснодар» как минимум догонит «Зенит», – сказал Билялетдинов.

На данный момент «Зенит» набрал 34 очка. Идущий вторым «Краснодар» отстает на два балла.

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший