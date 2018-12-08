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    • Ринат Билялетдинов: «Краснодар» как минимум догонит «Зенит»

    Ринат Билялетдинов: «Краснодар» как минимум догонит «Зенит»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лидерстве «Зенита» в РПЛ.

    «Команда в стадии становления, но это не такая команда, как ЦСКА – здесь опытные игроки. Казалось, был отрыв, но он растаял. Такая же картина была и при Манчини, но тогда команда выглядела расслабленной.

    Сейчас видно, что «Зенит» старается. Прогнозы строить не буду, но, думаю, «Краснодар» как минимум догонит «Зенит», – сказал Билялетдинов.

    На данный момент «Зенит» набрал 34 очка. Идущий вторым «Краснодар» отстает на два балла.

    «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

    Источник: ФАН

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    08.12.2018 01:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 16:14

      Посмотрим кто кого догонит. Сегодня последний тур ,который и оставит турнирную таблицу до весенних матчей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 8 декабря 2018, 14:52

      За второй круг может произойти все что угодно !

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 10:54

      Всё равно в самый ответственный,определяющий момент спасуют и уступят первое место "Зениту". Под разговоры : "сдали"..."заставили"... Неустоявшаяся команда,не умеющая в нужный момент наступить на горло своей песне и сыграть на результат.Матч с "Ростовым"-первый звоночек и очередное доказательство этого утверждения.Рискну предположить,что из Кубка они вылетели,вопреки моим ожиданиям.

      1
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 8 декабря 2018, 10:17

      ==✇ ✇==БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ,ЧТО РУБИН ПОБЕДИТ ЗЕНИТ==✇ ✇==СПАРТАК ТОЧНО ПОБЕДИТ АНЖИ==✇ ✇==ОДНИМ СЛОВОМ, ВСЕМ ЭТИМ КОМАНДАМ УДАЧИ==✇ ✇==

      1
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 8 декабря 2018, 10:08

      ◘◘◘ ●● ●● ◘◘◘НАДЕЮСЬ,ЧТО БЫКИ СЕГОДНЯ ПОБЕДЯТ◘◘◘ ●● ●● ◘◘◘УДАЧИ КРАСНОДАРУ ◘◘◘ ●● ●● ◘◘◘

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 декабря 2018, 09:10

      не дадут...

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      Рейтинг: +1532

      starche > bolela_16 8 декабря 2018, 09:59

      Глупость.

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > bolela_16 8 декабря 2018, 10:22

      Вот именно. Игроки Зенита не дадут Краснодару себя догнать завтра. Ну а весной посмотрим, никто не знает как все сложится зимой.

      0
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      Рейтинг: +31

      ЭкспертФутбола 8 декабря 2018, 07:56

      в этом туре краснодар станет зимним чемпионом россии

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > ЭкспертФутбола 8 декабря 2018, 09:08

      Твои слова та до бога. Но растерял "Краснодар" очков 5-6 по весне, да и домашняя игра с "Ахматом" в минус.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > владимир миронов 8 декабря 2018, 09:56

      Для начала его глаза в букварь надо, потом в учебник русского языка... У нас таких "экспертовфутбола" в каждом дворе...

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 декабря 2018, 07:51

      Какой-то День сурка. Опять к концу первого круга всё разбазарили.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 декабря 2018, 06:27

      Быстрее бы догнали.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 декабря 2018, 04:09

      Поживём - увидим ...

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