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    «Зенит» может приобрести Живоглядова

    Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может стать игроком «Зенита». По информации ФАН, петербургский клуб готов заплатить 3,5 миллиона евро за 24-летнего россиянина.

    Кандидатуру Живоглядова поддержал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

    Ранее сообщалось, что зимой защитник перейдет в «Локомотив». Игроком также интересуются ЦСКА и «Спартак».

    В этом сезоне Живоглядов провел в РПЛ девять матчей и заработал одну желтую карточку.

    Источник: ФАН

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    08.12.2018 00:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 10 декабря 2018, 02:30

      Ну в этом сезоне Живоглядов не так хорош чтобы его покупали клубы уровня "Зенита" и "Локомотива". Так что новость больше на утку похожа.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 15:56

      За ним давно уже присматриваются многие ведущие клубы но особой решительности у них пока нет.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 8 декабря 2018, 12:54

      Многие по привычке считают, что Зенит клуб с большими амбициями, но факты последних лет говорят обратное.

      0
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      Рейтинг: +1970

      Niko 8 декабря 2018, 11:26

      Загубит талант, в Уфе перспектив куда больше чем на лавке Зенита

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 10:55

      Газпром может купить кого угодно.Ну кроме прямой покупки у Гинера.

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 8 декабря 2018, 10:27

      Если Зенит после ухода Паредеса и Дриусси, а также увольнения Семака, вылетит в ФНЛ, Живоглядов точно пригодится. А вот если удастся выиграть золото или серебро то есть сыграть в ЛЧ, там Ж. делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 8 декабря 2018, 09:24

      Надо наконец раскошелиться и купить пару топовых игроков, барахла в Зените и так хватает. Без настоящих звёзд ни один ведущий европейский клуб не обходится.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > starche 8 декабря 2018, 09:28

      Для топовых нужен и тренер такой же, к Семаку они не пойдут, да и продаж в Зените нужно сделать не мало и существенно, там ФФП не даёт возможности купить качественных игроков за приличные деньги. При Манчини потратили...

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 8 декабря 2018, 09:13

      А почему-бы не замахнутся на Месси или Рональдо,денег хватит, если что, то мы пенсионеры сбросимся-нам не привыкать.

      3
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      Рейтинг: +718

      ДВС > владимир миронов 8 декабря 2018, 12:42

      Газпрому достаточно зарубежных пенсов в Европе. куда газ продаёт.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 09:01

      Семак и так знает, что "Зенит" средняя команда, так ещё и такими игроками будет пополняться ?... Живоглядов не усилит и не оживит игру на фланге защиты. Надо искать более качественных и мастеровитых игроков.

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 декабря 2018, 07:48

      Не проще своих молодых брать? Один чёрт хрен редьки не слаще!

      1
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