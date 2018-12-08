«Зенит» может приобрести Живоглядова

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может стать игроком «Зенита». По информации ФАН, петербургский клуб готов заплатить 3,5 миллиона евро за 24-летнего россиянина.

Кандидатуру Живоглядова поддержал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Ранее сообщалось, что зимой защитник перейдет в «Локомотив». Игроком также интересуются ЦСКА и «Спартак».

В этом сезоне Живоглядов провел в РПЛ девять матчей и заработал одну желтую карточку.