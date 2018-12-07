Радимов: «Если бы Каррера вел себя как мужик до конца, то сказал бы, что произошло с Глушаковым»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера был обязан рассказать о причинах конфликта с капитаном команды Денисом Глушаковым после своего ухода из московского клуба.

«На первых полосах всех газет команда сейчас не по игре, а благодаря тому, что там происходило последние месяцы. Я вообще не понимаю, как можно было довести до такого – за лайки футболиста не ставили в состав! И тренер не скрывал, что именно по этой причине перевел капитана в дубль. За лайк!.. В голове не укладывается…

Я не понимаю, почему Массимо Каррера, когда уходил, решил все унести с собой. Если бы он вел себя как мужик до конца, так сказал бы, что произошло с Глушаковым! А тут ушел молча, оставил много недосказанного, и болельщики теперь во всем винят Дениса. Почему его? Откуда вы знаете, что там произошло? Почему вся команда за Глушакова, а тренер ушел?

Столько вопросов, а на них никто не может ответить. Андрей Ещенко дает интервью, где рассказывает, что тренер отстранил его за лайки в инстаграме и не мог поступить иначе. Вы можете себе представить, чтобы Лионеля Месси убрали из команды за подобное?!

Мне кажется, кто-то должен найтись в «Спартаке» – хозяин, тренер, игрок, который хлопнул бы кулаком по столу и сказал: «Баста, хватит! Пойдемте играть в футбол!». Пока этого не произойдет, все конкуренты будут с удовольствием смотреть на это и радоваться тому, что «Спартак» занимает десятое место», – сказал Радимов.