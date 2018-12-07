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    • Радимов: «Если бы Каррера вел себя как мужик до конца, то сказал бы, что произошло с Глушаковым»

    Радимов: «Если бы Каррера вел себя как мужик до конца, то сказал бы, что произошло с Глушаковым»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера был обязан рассказать о причинах конфликта с капитаном команды Денисом Глушаковым после своего ухода из московского клуба.

    «На первых полосах всех газет команда сейчас не по игре, а благодаря тому, что там происходило последние месяцы. Я вообще не понимаю, как можно было довести до такого – за лайки футболиста не ставили в состав! И тренер не скрывал, что именно по этой причине перевел капитана в дубль. За лайк!.. В голове не укладывается…

    Я не понимаю, почему Массимо Каррера, когда уходил, решил все унести с собой. Если бы он вел себя как мужик до конца, так сказал бы, что произошло с Глушаковым! А тут ушел молча, оставил много недосказанного, и болельщики теперь во всем винят Дениса. Почему его? Откуда вы знаете, что там произошло? Почему вся команда за Глушакова, а тренер ушел?

    Столько вопросов, а на них никто не может ответить. Андрей Ещенко дает интервью, где рассказывает, что тренер отстранил его за лайки в инстаграме и не мог поступить иначе. Вы можете себе представить, чтобы Лионеля Месси убрали из команды за подобное?!

    Мне кажется, кто-то должен найтись в «Спартаке» – хозяин, тренер, игрок, который хлопнул бы кулаком по столу и сказал: «Баста, хватит! Пойдемте играть в футбол!». Пока этого не произойдет, все конкуренты будут с удовольствием смотреть на это и радоваться тому, что «Спартак» занимает десятое место», – сказал Радимов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.12.2018 12:15
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2018, 00:03

      Сравнение Ещенко с Месси...?! Круто, Владислав, круто... И внимание к Глушакову, как к Роналду... Вместе с Азаром, Модричем и МБаппе... В одном флаконе!

      Не новый ли это план футбольных функционеров такими сравнениями поднять уровень российского футбола? :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 декабря 2018, 00:01

      Ой дурак......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 7 декабря 2018, 17:53

      Зачем этот бомж в нашем базаре?
      Имидж поднять? В репертуаре....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 16:47

      Жена разводится с Глушаковым тоже за лайков ?... Ходок ходока видит из далека, да и мы куриной слепотой не страдаем как и отсутствием памяти. Надеюсь, что до Карреры, не дожидаясь написания мемуаров, расскажет работающий с ним переводчик.

      2
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      Рейтинг: +256

      _Scorpio_ 7 декабря 2018, 16:41

      Он вел себя как мужик, поэтому и не сказал-)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 16:32

      О мужских поступках говорить лучше не тебе Владислав. Твое поведение заставляет об этом думать. А вот Каррера как раз не трепло как ты и поступил по честному. Не для кого этот конфликт в Спартаке не является нормальным положением дел. Тем более это сказывается на результате команды. А почему молчит Глушаков и ничего не хочет сказать? Да потому что он больше всего и не прав в этом конфликте. Каррера ушел но пожалуй он сделал правильно. Когда нет поддержки со стороны руководства команды и игроков ,это самое верное решение.

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 декабря 2018, 16:27

      А тебе и не понять Владик! Вести ненужныйбазар могут только базарные бабы. А не мужики! Занимался бы ты своей командой, а то Миллер премию не подпишет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель 7 декабря 2018, 16:05

      Радимов по ходу не закусывает,сравнить Ещенко Месси ?ещё один заступник шлюшачка нашёлся..иди тренируй зянит-2 -это по ходу твой потолок

      5
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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 16:00

      Сами разберутся,весной встретимся на выезде....

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 7 декабря 2018, 15:50

      Влад, а почему бы не рассказать всю правду Глушакову?

      4
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