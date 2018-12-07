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    • Каррера – о натурализации: «Как, например, Фернандес может тормозить чье-то развитие?»

    Каррера – о натурализации: «Как, например, Фернандес может тормозить чье-то развитие?»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для сборной России.

    Сейчас в составе национальной команды выступают пять натурализованных игроков.

    – И все-таки: наличие натурализованных футболистов тормозит рост местных звезд?

    – В любом деле важны пропорции и качество. Если у вас в чемпионате есть такой игрок, как Марио Фернандес, а у него имеется российский паспорт, то как его не вызывать в сборную?! Как он может тормозить чье-то развитие?! Скорее, наоборот, его присутствие подстегивает русских ребят – что в сборной, что в клубе.

    Тот же Ари – сильный нападающий, и раз Черчесов привлек его в сборную, значит, он того заслуживает. Я не могу сказать, что часто общался с Черчесовым, но мне показалось, что он довольно жесткий человек со своей четкой точкой зрения и линией поведения. И подбирает игроков не по моде и не по принципу, кто в данный момент популярнее у журналистов или болельщиков, а в соответствии со своей концепцией на тот или иной отрезок жизни сборной.

    Так что я не верю, что в случае с Черчесовым натурализация может иметь негативные последствия, к тому же при нынешней глобализации подобные вещи давно перестали быть редкостью в спорте в целом, а не только в футболе.

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2018 00:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 12:26

      Конечно если вся сборная будет состоять из натурализованных игроков ,это плохо. Но кто скажет что Фернандес играет за сборную невыразительно.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 декабря 2018, 10:30

      Согласен, росту наших футболистов это никак помешать не может. скорее даст стимул для их роста.

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 7 декабря 2018, 09:14

      По Марио согласен, остальные натурализованные просто дно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 декабря 2018, 06:45

      Посм на сб Франции одни натуралы))

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 7 декабря 2018, 02:46

      да он не тормозит развитие. просто он - бразилец. Он должен играть или не играть за Бра-зи-ли-ю. А у нас сборная России. Говорит ли его хорошая игра в защите всему миру о том, что россияне хорошо играют на фланге в защите? Нет. Значит: это подлог. И все.

      0
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      Рейтинг: +143

      spartak1313 7 декабря 2018, 00:46

      Марио професионал... Не зря карера хотел его в спартак

      3
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