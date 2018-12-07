Каррера – о натурализации: «Как, например, Фернандес может тормозить чье-то развитие?»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для сборной России.

Сейчас в составе национальной команды выступают пять натурализованных игроков.

– И все-таки: наличие натурализованных футболистов тормозит рост местных звезд?

– В любом деле важны пропорции и качество. Если у вас в чемпионате есть такой игрок, как Марио Фернандес, а у него имеется российский паспорт, то как его не вызывать в сборную?! Как он может тормозить чье-то развитие?! Скорее, наоборот, его присутствие подстегивает русских ребят – что в сборной, что в клубе.

Тот же Ари – сильный нападающий, и раз Черчесов привлек его в сборную, значит, он того заслуживает. Я не могу сказать, что часто общался с Черчесовым, но мне показалось, что он довольно жесткий человек со своей четкой точкой зрения и линией поведения. И подбирает игроков не по моде и не по принципу, кто в данный момент популярнее у журналистов или болельщиков, а в соответствии со своей концепцией на тот или иной отрезок жизни сборной.

Так что я не верю, что в случае с Черчесовым натурализация может иметь негативные последствия, к тому же при нынешней глобализации подобные вещи давно перестали быть редкостью в спорте в целом, а не только в футболе.

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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