Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов – «Человек года» по версии Eventiada IPRA

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию «Человек года» по версии Eventiаda IPRA Golden World Awards 2018. Награда является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций и вручается с 2011 года.

    Сборная России в 2018 году дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира – лучшее достижение в истории национальной команды.

    Ранее Минспорта РФ признало Черчесова лучшим тренером страны.

    Источник: Твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2018 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 11:33

      А что тут такого - когда дают ,надо брать. Даже пословица есть :"Дают - бери ,бъют - беги".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 7 декабря 2018, 06:16

      Это полный отстой признать его "человеком года" и до этого "лучшим тренером России" , худшей кандидатуры и придумать сложно . Видать с воображением у этих людей кто за него голосовал совсем все плохо .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 7 декабря 2018, 01:06

      повезло что протащили)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 декабря 2018, 00:09

      Награда является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций.

      Каким местом Черчесов к сфере коммуникаций?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 декабря 2018, 00:07

      Заслужил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 7 декабря 2018, 00:01

      oO

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 6 декабря 2018, 23:55

      Молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 23:33

      Так и знал: ни одного позитивного коммента не будет. Что-то здесь не так, Космос!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 23:22

      Если кто-то кое-где у нас порой кого-то считает где-то лучшим,то это может быть и не так.Тем не менее,в преддверие любимого праздника жителей России,можно провозгласить тост :С новым гадом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 декабря 2018, 23:09

      Когда греки выиграли Европу ихний тренер человек вселеной был? Египет и Аравию выиграл человек года ....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 