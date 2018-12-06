Черчесов – «Человек года» по версии Eventiada IPRA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию «Человек года» по версии Eventiаda IPRA Golden World Awards 2018. Награда является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций и вручается с 2011 года.

Сборная России в 2018 году дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира – лучшее достижение в истории национальной команды.

Ранее Минспорта РФ признало Черчесова лучшим тренером страны.