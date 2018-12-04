Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 года

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://shortly.be/miopres
Министерство спорта России подвело итоги Национальной спортивной премии за 2018 год. В частности, был определен победитель в номинации «Тренер года».
Им стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, дошедший с командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Специалист опередил в борьбе за приз главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе и тренера лучшей прыгуньи в высоту России Марии Ласицкене Геннадия Габриляна.