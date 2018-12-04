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    Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 года

    Министерство спорта России подвело итоги Национальной спортивной премии за 2018 год. В частности, был определен победитель в номинации «Тренер года».

    Им стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, дошедший с командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

    Специалист опередил в борьбе за приз главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе и тренера лучшей прыгуньи в высоту России Марии Ласицкене Геннадия Габриляна.

    Источник: Минспорта РФ

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    04.12.2018 21:49
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:03

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://shortly.be/miopres

      -1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 декабря 2018, 00:25

      Поздравляем Станислава Черчесова с большим успехом и признанием!
      Маленькое, но достижение.
      Есть к чему стремиться и улучшать качество тренировочного процесса.
      Многое в подготовке надо менять и улучшать, чтобы сборная России по футболу успешно выступала в новом 2019 году.
      Пусть новый 2019 год станет для нашей сборной и Станислава Черчесова УСПЕШНЫМ и результативным.
      Желаем Станиславу больших тренерских успехов и футбольных побед.

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > amazonaws 5 декабря 2018, 07:21

      Ура товарищи!

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 декабря 2018, 23:45

      Воспевания в сторону Черчесова напоминают воспевания бобслейной сборной Ямайки.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 22:53

      Награды и звания сыплются на нашего героя как из рога изобилия. Игра сборной затмила все остальные спортивные достижения.

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      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > zigbert 4 декабря 2018, 23:09

      Саш привет! А разве не так? C 1966 г. тишина...
      Заждались. Союз развалился ,а мы все надеялись и надеялись.....
      И тут вот,на тебе....Вернемся в июнь-июль сего года...
      Что каждый из нас тогда чувствовал ,ась?
      И если бы не Смолов......ладно не буду...
      Смолов сказал перед пендалем : Хорошего понемножку!))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > alex1951 4 декабря 2018, 23:23

      Привет Леш! Успех конечно ошеломляющий.
      Не забывай повержен Египет и Саудовская Аравия.
      В стране патриотический подъем.
      Федя конечно подвел команду.

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      Рейтинг: +11602

      alex1951 > zigbert 4 декабря 2018, 23:27

      Без комментариев))))))

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      Рейтинг: +11602

      alex1951 4 декабря 2018, 22:30

      Будем справедливы .Это,как в случае с Модричем : многие посчитали ,что есть более достойные.....однако...
      Так и в случае с Черчесом: была Олимпиада ,соревнование не менее достойное,чем ЧМ2020....однако в России футбол - спорт №1 и вот на этой волне,возбужденный народ ,от проклятий до Чемпа и обожествления Черчеса после - чиновники и порешили , что Черчес товар штучный и когда еще такое ,,счастье,, свалится на рос.футбол)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 4 декабря 2018, 22:36

      Привет, Лёша ! Поздравляю тебя с жеребьёвкой. Такие команды сможешь воочию посмотреть в Таллине.

      4
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 23:01

      Здоров Рубик Джан.Хорошо ,что не стал заводиться по поводу Черчеса.Не мы его избирали)))
      Про жеребьевку. Насчет поздравлении ,мог бы и в кавычки взять))).
      Вы свое получили , пришел и наш черед)))
      Ты ведь знаешь ,что на месте Германии хотелось увидеть Россию,но ,,вражьи,, ручонки сработали не по желанию....
      Хотя,конечно,впервые с 1992г. нам попались немцы.Ажиотаж гарантирован. Ну,а прокатиться за бугор ,наиболее вероятным представляется Беларусь. Там дешево,там чистенько,люди отзывчивые, может,как холостяк ,предложу руку и сердце какой -нибудь Алесе))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 4 декабря 2018, 23:15

      Вам-то рассчитывать особо не на что. Пободаетесь с белорусами, зато какие команды приедут. Когда ещё немцы и голландцы попадут, да ещё с нынешней игрой и составом. А что на наших смотреть, разве что повод был бы приехать, если бы играли в Питере. А так могли играть где угодно. Ну а что по Черчесову заводиться. Адекватные люди говорили до ЧМ, во время и после. Успех хоть и такой не должен мозги отключать. Мы помним чемпионов Европы сборную Греции с её убогой игрой, как и Португалию на ЧЕ -2016г. Если для кого-то победа и титул самоцель любой ценой, то это их выбор. Я привык радоваться и наслаждаться игрой, горечь поражения пройдёт, а игра запомнится...

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      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 23:26

      А мы и не рассчитываем. Сенсационный взлет в 2011г. когда мы вышли в стыки ЧЕ2012 ,останется скорей всего первым и последним...
      А Россия? Конечно,системного подьема не видно,а разовый эффект сработал,как наркотик,действие которого начинает выдыхаться....
      А вдруг? Может на ЧЕ еще выстрелит?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 4 декабря 2018, 23:30

      Лёша, я писал на одной ветке, что на ЧЕ не будет арабов-мусульман после месячного праздника Рамадан, где они постились прямо перед ЧМ. Тут у себя дома Шотландия и Кипр могут натянуть. Поэтому не стоит обольщаться. Тем более никто из молодых не прибавляет в сборной, а основа зенитовская например, как загнанная лошадь уже. Функционально парни уже на износе...

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      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 23:35

      Все арабы-мусульмане ужо давно в Европе с паспортами нужных стран....поэтому ,а вдруг?
      Но то,что эта чёртова Бельгия опять попалась ,просто злой рок!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 4 декабря 2018, 23:41

      Они уже там давно живут, адаптировались и ведут европейский образ жизни и не постятся... ))) Вот на фоне европейских сборных и посмотрим кто мы и где... )))

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      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 23:45

      Вам бы такую группу : Россия,Эстония,Латвия,Литва,Беларусь,ну
      Сан-Марино итак есть))))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 4 декабря 2018, 23:47

      Если бы не было "корзин", то во сне такая только может присниться. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 22:09

      На ОИ в Корее в составе лыжной сборной у нас был юниорско-молодёжный состав. Лидеры нашей сборной не получили приглашения от МОК. Но они выступили просто великолепно, завоевав 8 медалей. 3 серебряных и 5 бронзовых. В истории сборной России ещё никогда не было завоёвано лыжниками столько медалей. Но откуда это знать тем кто кроме футбола не смотрит и не знает другие виды спорта и голосует за Черчесова...

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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 22:24

      Примерно то же самое в комменте ниже я и имел в виду.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 4 декабря 2018, 22:29

      Я это заметил. ))) Как и Габрилян, будучи школьным физруком с 10 летней Машей Кучиной стал заниматься и тренирует её по сей день. И теперь Маша лидер в мировой лёгкой атлетике в прыжках в высоту и многократная ЧЕ и ЧМ.

      4
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Рубик Докоян 4 декабря 2018, 22:34

      Глядя на Машу, складывается ощущение, что уж очень неконкурентный вид у нее. Из-за этого ее многочисленные победы как-то меркнут. Была бы в секторе, например, сестричка Влашича - думаю, результаты Ласицкене были бы иные.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 4 декабря 2018, 22:40

      Прыжки в высоту сложный технический вид спорта. И не всем удаётся держать годами форму и подходить к ответственным важным соревнованиям на пике своей формы. А Маша всех дрючит уже много лет на разных соревнованиях, показывая при этом стабильно высокие результаты. Было время Бланка обыгрывала многих, сейчас Маша.

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      Рейтинг: +263

      Джавел. 4 декабря 2018, 21:59

      Награда явно не заслуженная.

      2
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 4 декабря 2018, 21:50

      Возможно, Вяльбе все-таки больше заслужила. Сумела выжать отличные результаты от разобранной и куцой лыжной сборной на Олимпиаде, совмещая в одном лице и организаторские функции (президент Федерации), и тренерские. Вот у нее все реально на мастерстве.
      А Стас выехал на фарте. Но тоже достоин награды.

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