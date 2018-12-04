Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 года

Министерство спорта России подвело итоги Национальной спортивной премии за 2018 год. В частности, был определен победитель в номинации «Тренер года».

Им стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, дошедший с командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Специалист опередил в борьбе за приз главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе и тренера лучшей прыгуньи в высоту России Марии Ласицкене Геннадия Габриляна.