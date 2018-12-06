Врач ЦСКА: «Васин восстанавливается медленнее, чем задумывалось. По сути, его оперировали на обоих коленях»

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что восстановление защитника Виктора Васина немного затягивается.

Футболист получил травму крестообразной связки в феврале этого года в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Васин получил разрыв трансплантата крестообразной связки коленного сустава. Это повторный разрыв, а в таком случае требуется более длительная реабилитация. Причем так называемый графт на новую связку был взят с противоположного колена. По сути, у Виктора были прооперированы оба коленных сустава.

Наши физиотерапевты занимаются восстановлением защитника в течение трех месяцев, с тех пор, как он вернулся в Москву. Ранее Васин проходил реабилитацию в испанской Мурсии. Его восстановление действительно проходит немного медленнее, чем ожидалось, однако при данной травме такое вполне возможно», – сказал Керимов.

Васин перешел в ЦСКА из «Спартака-Нальчик» в январе 2011 года.