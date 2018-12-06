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    • Врач ЦСКА: «Васин восстанавливается медленнее, чем задумывалось. По сути, его оперировали на обоих коленях»

    Врач ЦСКА: «Васин восстанавливается медленнее, чем задумывалось. По сути, его оперировали на обоих коленях»

    Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что восстановление защитника Виктора Васина немного затягивается.

    Футболист получил травму крестообразной связки в феврале этого года в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

    «Васин получил разрыв трансплантата крестообразной связки коленного сустава. Это повторный разрыв, а в таком случае требуется более длительная реабилитация. Причем так называемый графт на новую связку был взят с противоположного колена. По сути, у Виктора были прооперированы оба коленных сустава.

    Наши физиотерапевты занимаются восстановлением защитника в течение трех месяцев, с тех пор, как он вернулся в Москву. Ранее Васин проходил реабилитацию в испанской Мурсии. Его восстановление действительно проходит немного медленнее, чем ожидалось, однако при данной травме такое вполне возможно», – сказал Керимов.

    Васин перешел в ЦСКА из «Спартака-Нальчик» в январе 2011 года.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    06.12.2018 21:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 7 декабря 2018, 14:59

      Конечно Здоровья игроку!Но моё мнение что Васин в составе, всё равно что в 9 вышли играть, и сам тупит и других подставляет...успехи ЦСКА в том числе в обороне связаны с отсутствием Васина....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 декабря 2018, 11:17

      Здоровья Васину!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 11:05

      Вот уж кому не повезло больше всех. Здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      spartak1313 7 декабря 2018, 00:42

      Васину скорейшего выздоравления(болельщик Спартака)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 7 декабря 2018, 00:40

      вот, наверное и всё...пришло время чем то другим заняться...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 22:17

      На него уже трудно будет рассчитывать при такой травме и сроке восстановления.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      ruded 6 декабря 2018, 22:11

      пора завязывать с активным образом жизни и привыкать к диванчику и пивасику

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 22:03

      с такой болячкой можно заканчивать с футболом да и возраст уже давит

      3
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