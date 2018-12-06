«Боруссия» Д согласовала контракт c Педриньо, которым интересовались «Реал» и «Барселона»

Полузащитник «Коринтианса» Педриньо продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

По информации Bild, 20-летний футболист уже согласовал с немецким клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

К бразильцу проявляли интерес «Реал» и «Барселона», но он сделал выбор в пользу «Боруссии», поскольку считает, что в Дортмунде он будет иметь больше игрового времени и перспектив для развития.

В этом сезоне Педриньо провел за «Коринтианс» 41 матч во всех турнирах и сделал четыре голевые передачи.