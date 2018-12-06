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    • «Боруссия» Д согласовала контракт c Педриньо, которым интересовались «Реал» и «Барселона»

    «Боруссия» Д согласовала контракт c Педриньо, которым интересовались «Реал» и «Барселона»

    Полузащитник «Коринтианса» Педриньо продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

    По информации Bild, 20-летний футболист уже согласовал с немецким клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

    К бразильцу проявляли интерес «Реал» и «Барселона», но он сделал выбор в пользу «Боруссии», поскольку считает, что в Дортмунде он будет иметь больше игрового времени и перспектив для развития.

    В этом сезоне Педриньо провел за «Коринтианс» 41 матч во всех турнирах и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Sportbild

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    06.12.2018 20:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 10:44

      Голов пока не забил ,ну хоть фамилией удивит немцев.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот > zigbert 8 декабря 2018, 20:22

      Скорее русских.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 декабря 2018, 21:14

      Да парень, с такой фамилей в Россию даже не суйся.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 21:09

      хорошо что не к нам а то комментаторам неудобно как то произносить на весь стадион его /то ли имя то ли фамильё/

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Полная Канистра 6 декабря 2018, 21:44

      Я конечно, извиняюсь, но разве в русском языке в петровские времена не было имени "*******"? Почитайте соответствующий Роман Алексея Толстого, непременно найдете

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 декабря 2018, 21:03

      Фамилия четкая, сразу напомнила анекдот: Гена купил мопед,а чебурашка его достает!
      -Ген дай покататься!
      -Нет!
      -Ну Ген дай покататься!
      -Нет не дам!
      -Да Гена дай!
      -Ну ладно на,а ты упровлять умеешь?
      -Нет!
      -Вот спидометр,вот газпердило.вот тормозюльки!Понял?
      -ДА!
      -Ну тогда едь!
      Через час приезжает Чебурашка на разбитом мопеде.а гена его спрашивает!
      -Что случилось?
      -Я смотрю на спидометр, до столба остался метр,я нажал на тормозюльки, тормозюльки отказюльки ,я нажал на газпердило, тут меня и раздробило!

      1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 6 декабря 2018, 20:55

      а статистика у него просто отпад и за это 50 лямов

      3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 6 декабря 2018, 20:42

      Фамилия настораживает!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zabvo9406 6 декабря 2018, 20:56

      Насри сколько играет в разных клубах и ничего... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Рубик Докоян 6 декабря 2018, 21:11

      это ещё норм. для него ведь он на всех срал что про него думают

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 20:33

      Если будет такая трансферная сумма, то за 20-летнего пацана это очень большие деньги для бразильского клуба.

      3
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