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    Семак: «Сейчас у меня нет мечты возглавить сборную России»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что пока не задумывается о том, чтобы возглавить сборную Россию. По словам специалиста, для этого у него еще недостаточно опыта в работе.

    «Готов ли я возглавить сборную России, если поступит такое предложение? На мой взгляд, это абсолютно разные работы. Сейчас сборной руководит Станислав Саламович Черчесов, и руководит ей хорошо. Чтобы руководить сборной, лучше пройти большой путь клубной работы.

    Есть ли мечта стать главным тренером сборной? На данный момент такой мечты у меня нет. Мне нравится пословица, что у главного тренера чемодан всегда должен быть собран. Работа такая, что не знаешь, что будет завтра или через месяц», – сказал Семак в эфире радиостанции «Наше радио».

    Источник: Радиостанция «Наше радио»

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    06.12.2018 18:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 7 декабря 2018, 10:21

      А надо ли это многодетному отцу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 декабря 2018, 23:15

      Усатого скоро менять будут, 5-6 мячей от Бельгии и ещё пару поражений от аутсайдеров

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 21:01

      Да уж правильно. Кому нужна головная боль.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 20:34

      Была бы голова цела,если ступил на "минное поле".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 20:17

      у вас 7 детей да и здоровья то нет глядя на вас ? подумайте о них зачем вам это надгробие в лице сборной

      2
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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 6 декабря 2018, 20:15

      Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 19:17

      Там усы надежды, имя назови.
      На него ты косо, лучше не смотри...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 18:59

      Да и не надо. Там лысый чувак есть с усами, орденоносец и рекордсмен по проигрышам.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 декабря 2018, 18:55

      Хорошо сказал.

      0
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