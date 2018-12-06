Семак: «Сейчас у меня нет мечты возглавить сборную России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что пока не задумывается о том, чтобы возглавить сборную Россию. По словам специалиста, для этого у него еще недостаточно опыта в работе.

«Готов ли я возглавить сборную России, если поступит такое предложение? На мой взгляд, это абсолютно разные работы. Сейчас сборной руководит Станислав Саламович Черчесов, и руководит ей хорошо. Чтобы руководить сборной, лучше пройти большой путь клубной работы.

Есть ли мечта стать главным тренером сборной? На данный момент такой мечты у меня нет. Мне нравится пословица, что у главного тренера чемодан всегда должен быть собран. Работа такая, что не знаешь, что будет завтра или через месяц», – сказал Семак в эфире радиостанции «Наше радио».