Балотелли обвинил болельщиков «Милана» в непризнании и неуважении

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли обвинил болельщиков «Милана» в отсутствии признания и уважения к нему за время, проведенное в клубе.

Итальянец выступал за миланский клуб с февраля 2013-го по лето 2014 года и в сезоне-2015/16.

«Мне все еще приятно слышать от многих болельщиков «Милана», которым не понравилось бы мое возможное и маловероятное возвращение. Но все в порядке. В один день ты нужен, в другой – нет. Важно ни о чем не сожалеть.

У меня нет никаких планов переходить прямо сейчас. Я написал это только для того, чтобы указать на непризнание и неуважение фанатов, которые всегда будет в моем сердце», – написал Балотелли в сторис в инстаграме.