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    • Балотелли обвинил болельщиков «Милана» в непризнании и неуважении

    Балотелли обвинил болельщиков «Милана» в непризнании и неуважении

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли обвинил болельщиков «Милана» в отсутствии признания и уважения к нему за время, проведенное в клубе.

    Итальянец выступал за миланский клуб с февраля 2013-го по лето 2014 года и в сезоне-2015/16.

    «Мне все еще приятно слышать от многих болельщиков «Милана», которым не понравилось бы мое возможное и маловероятное возвращение. Но все в порядке. В один день ты нужен, в другой – нет. Важно ни о чем не сожалеть.

    У меня нет никаких планов переходить прямо сейчас. Я написал это только для того, чтобы указать на непризнание и неуважение фанатов, которые всегда будет в моем сердце», – написал Балотелли в сторис в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Марио Балотелли

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    06.12.2018 14:55
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