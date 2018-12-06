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    • Хеведес: «В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии все намного скучнее»

    Хеведес: «В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии все намного скучнее»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оценил уровень российского чемпионата. По словам футболиста, в РПЛ конкуренция выше, чем в Бундеслиге.

    «Понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что многие играют в оборонительный футбол. Но и в Италии таких команд было предостаточно. В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии всe намного скучнее, потому что «Бавария» всегда шла на первом месте», – сказал Хеведес.

    Ранее 30-летний немец выступал за «Шальке-04» и «Ювентус».

    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2018 10:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 декабря 2018, 11:21

      А мы всё голову пеплом посыпаем , хороший у нас чемп-т и крепкий , действительно 5-6 команд хорошего уровня -- нам бы сохранить своё представительство команд 3-ЛЧ ; 3-ЛЕ лет на пять -- пооботрёмся , попривыкнем и ещё сильнее станем !!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zenmaster 6 декабря 2018, 15:56

      Лимит нужно менять,наши лучшие команды на уровне середняков бундес-лиги и это в лучшем случае.

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