Хеведес: «В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии все намного скучнее»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оценил уровень российского чемпионата. По словам футболиста, в РПЛ конкуренция выше, чем в Бундеслиге.

«Понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что многие играют в оборонительный футбол. Но и в Италии таких команд было предостаточно. В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии всe намного скучнее, потому что «Бавария» всегда шла на первом месте», – сказал Хеведес.

Ранее 30-летний немец выступал за «Шальке-04» и «Ювентус».