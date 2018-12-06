Хеведес: «В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии все намного скучнее»

А мы всё голову пеплом посыпаем , хороший у нас чемп-т и крепкий , действительно 5-6 команд хорошего уровня -- нам бы сохранить своё представительство команд 3-ЛЧ ; 3-ЛЕ лет на пять -- пооботрёмся , попривыкнем и ещё сильнее станем !!!
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оценил уровень российского чемпионата. По словам футболиста, в РПЛ конкуренция выше, чем в Бундеслиге.
«Понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что многие играют в оборонительный футбол. Но и в Италии таких команд было предостаточно. В РПЛ есть пять-шесть крепких команд с отличным подбором футболистов. В Германии всe намного скучнее, потому что «Бавария» всегда шла на первом месте», – сказал Хеведес.
Ранее 30-летний немец выступал за «Шальке-04» и «Ювентус».