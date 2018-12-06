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    • Роша: «Уверен, что с Кононовым футбол «Спартака» будет лучше»

    Роша: «Уверен, что с Кононовым футбол «Спартака» будет лучше»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша после первого матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1) рассказал об изменениях в команде после назначения Олега Кононова. Специалист сменил на посту главного тренера Массимо Карреру.

    «Что «Спартаку» дал приход Кононова? Новый тренер всегда привносит изменения в команду. Верю, что в этот раз перемены будут к лучшему.

    У нас уже получаются некоторые вещи, о которых просит тренер. Еще несколько игр, и я уверен, что наш футбол будет лучше. Особенно после перерыва», — сказал Роша.

    Кононов в первых четырех матчах за «Спартак» одержал две победы, один раз сыграл вничью и единожды проиграл.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2018 09:28
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 16:17

      Его уверенности можно позавидовать.

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 декабря 2018, 14:28

      Роша ты сам полный ноль,тебе нечего беспокоиться ,ты стабилен

      1
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      Рейтинг: +1862

      mahan 6 декабря 2018, 13:22

      Роша, ты сначала на поле хоть что-то покажи, а потом языком болтай, вчера вышел на замену ни техники, ни скорости.

      1
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      Рейтинг: +1145

      Alex Flash 6 декабря 2018, 13:07

      Не забывайте,что весной должен появиться Жиго. И наверняка, ещё что в защите и в опорной зоне поменяют

      0
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 6 декабря 2018, 12:28

      Краснодар играет на фундаменте КОнонова. Мусаев убрал все безобразие с навесами от Шалимова и вернул игру как при Кононове. я уже писал что СПартак это истенно народная команда . весной будет спартаковская игра и победы если тренера сохраните.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 декабря 2018, 11:14

      В цирке возможно за год научить медведя ездить.А вот научит ли Кононов Рошу мячи забивать, я не уверен.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 декабря 2018, 11:04

      Торопыга! Суету и мандраж надо искоренять! И не только у тебя Педро!

      2
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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 10:41

      Все этого хотят, но пока не радует ни обстановка, ни, особенно, игра.

      4
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      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 10:46

      Не. Обстановка, судя по всему, нормализовывается.
      На очереди - нормализация игры.
      Этим Кононов в зимнюю паузу займётся.
      Хотя, судя по матчу с Уралом, подвижки в лучшую сторону уже видны невооружённым глазом.
      Не в обороне, конечно.

      4
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > sssrspartak 6 декабря 2018, 11:29

      Я, заботясь о своих нервах, первый тайм смотрел в текстовой трансляции. А уже второй решил посмотреть минут 10.
      "Одним глазком". )))
      В результате посмотрел ВЕСЬ второй тайм. ))
      Не пожалел.
      Что касается выезда в Испанию - я особых иллюзий по этому поводу не питаю: выиграет Спартак - будет для меня приятный сюрприз, проиграет - ожидаемо.

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 декабря 2018, 11:31

      Не-не.
      Второй тайм - красавцЫ!
      Перепасовочка почти "фирменная", желание, боевой настрой...
      Это "плюсы" второго тайма.
      ЖИРНЫЙ МИНУС, надеюсь, сам знаешь: просто таки БЕЗОБРАЗНАЯ физическая готовность! (((

      P.S. Большущий привет Каррере за "физику".

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 декабря 2018, 11:47

      Не нужно нам каких-то там д' Урбано приплетать: ЧЬЯ креатура - Карреры?
      Он просил пригласить и гарантировал качество?
      Значит, Каррера ответственный!

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 декабря 2018, 11:54

      Понятное дело, что "доктор Лю", как пионер, который в ответе за всё!
      Ох и забористое его зелье и иголки тоже: ушёл давным давно, а они только начали действовать.
      Диверсант, не иначе. )))

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 декабря 2018, 11:59

      "у тебя так интересно - весь негатив - это от Карреры , а весь позитив - ну это конечно уже видна рука Кононова , хорошая позиция , но вот только с объективностью как быть ?"

      Так я и объективно.
      Как акын: что вижу, о том и пою.
      Вижу, что команда при Кононове стала тяжело, со скрипом, но - ИГРАТЬ, а не мучаться на поле - об этом и пишу.
      Игр-то всего ничего прошло, а уже видно, что настроение в команде совсем другое, чем при Каррере.

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 декабря 2018, 12:03

      "Нам неведомы методики и способности китайской медицины , а азиатская душа - потемки ."

      Зато видны "методики" Карреры.
      Как тренировочные, так и по поддержанию хорошего микроклимата внутри команды, и по приглашению в Спартак "отличных специалистов" в тренерский штаб, и по рекомендациям к покупке "настоящих мастеров кожаного мяча", и...

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 6 декабря 2018, 12:12

      "время -судья , оно рассудит ."

      Банальная истина, но как сказал классик, "банальные истины - самые верные, поскольку проверены временем и повторением".

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 6 декабря 2018, 14:11

      Как-то спросили Горлуковича - Вот игрок не набрал форму - тренер виноват? Он сказал - Вы что, идиоты? Тренер занимается тренерской подготовкой, а за формой следит сам игрок.
      Сейчас в Зените такая же ситуация - не хватает физики. Что-то я не слышал, что бы кто-то из экспертов обвинил в этом Семака.
      Если игрок не хочет тренировать свой организм, то тренер-то тут при чём??? Или мы мало слышали жалоб от ногомячистов, что в Спартаке очень большие нагрузки??? Зобнин вылетел, т.к. были большие нагрузки, а физподготовка игроков хромает, т.к. были маленькие нагрузки. Так, что ли???

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Владислав Vlad 6 декабря 2018, 14:43

      Я очень уважительно отношусь к Сергею Горлуковичу, как к ФУТБОЛЬНОМУ ТРУДЯГЕ, но подавляющее большинство футболёров, которые играют у нас, в России, думают диаметрально противоположно: контракт подписал, теперь клуб и команда "должны из меня сделать человека и футболиста именно этой команды, не забывая при этом деньги исправно переводить на мой расчётный счёт".
      Или ты не видишь, как абсолютное большинство футболёров РФПЛ относится к своей РАБОТЕ?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 6 декабря 2018, 18:45

      Вот именно. Сами футболисты не хотят работать ни в зале ни на поле. Тренер-то тогда при чём?
      Помнишь, как Хиддинк перед ЧЕ-2008 готовил футболистов? Пав даже кубики пресса показывал. Физически он готовил сборную и соответственно никто не отлынивал потому, что вмиг бы вылетели из сборной. Результат в Истории.
      А теперь вспомни весеннее интервью Глушакова, где он жаловался, что Каррера заставляет часами работать со штангой. Ведь он тогда ляпнул, что сил у команды нет, т.к. Каррера на тренировках делает сильный упор на физику и заставляет работать со штангой.
      Вот и результат - летом не поработали - зимой не хватает сил.
      А Горлукович прав - если молодой футболист не может набрать форму, то это одно. А когда опытный футболист не набирает форму, то это его вина, т.к. он уже не ребёнок и должен сам понимать что к чему и тренер не виноват, что он не набрал форму. Кстати, это он как раз о Глушакове сказал.))) https://www.youtube.com/watch?v=A9iQBagFsSU

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 6 декабря 2018, 10:22

      Ты, Педроша, давай САМ усиленно тренируйся и выходи на уровень действительно классного нападающего.
      А то, глядя на твои мучения на поле, как-то жалеешь о потраченных на тебя 11 миллионах: хоть таких деньжищ я и не видел воочию, но всё равно неприятно. ))

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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 > derrik2000 6 декабря 2018, 10:36

      До переезда в Спартак я за Рошей не следил! А был ли он классным нападающим? Глядя на его игру, меня терзают смутные сомнения!

      1
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Опорник84 6 декабря 2018, 10:43

      Я смотрел нарезки игр Роши на ютубе, когда объявили, что его Спартак купил.
      Что сказать?
      После нарезок ИГРЫ Луана, игра Роши мне показалась, как в том анекдоте - "жалкое подобие левой руки". )))
      Изумлялся, зачем за него столько бабла вбухали?
      Похож по игре на обычного напа средней руки в такой же средненькой команде РФПЛ.
      А то, может, и похуже.
      А вдруг я чего не разглядел в этом молодом даровании, а агенты увидели?

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 6 декабря 2018, 10:07

      Роша думает что открыл нам Атлантиду заявив что с приходом нового тренера футбол Спартака начинает вылезать из кризиса в который его вогнали Рианчо и компания. Так мы и так не сомневаемся в проф. пригодности Кононова. Беспокоит лишь то - смогут ли потянуть игроки его требования.
      Чистка чистка и ещё раз чистка необходима команде и как можно скорее. Всю "пенсию" на выход . Глушаков,Ещенко,Комбаров,Ребров,Самедов - до свидание. Кутепов,

      4
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский > СМЕРШiРУ 6 декабря 2018, 12:38

      Конечно Кононов не враг себе кто не потянет он их уберет

      0
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