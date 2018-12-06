Роша: «Уверен, что с Кононовым футбол «Спартака» будет лучше»

Нападающий «Спартака» Педро Роша после первого матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1) рассказал об изменениях в команде после назначения Олега Кононова. Специалист сменил на посту главного тренера Массимо Карреру.

«Что «Спартаку» дал приход Кононова? Новый тренер всегда привносит изменения в команду. Верю, что в этот раз перемены будут к лучшему.

У нас уже получаются некоторые вещи, о которых просит тренер. Еще несколько игр, и я уверен, что наш футбол будет лучше. Особенно после перерыва», — сказал Роша.

Кононов в первых четырех матчах за «Спартак» одержал две победы, один раз сыграл вничью и единожды проиграл.