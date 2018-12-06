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    • Мусаев: «Краснодар» должен был побеждать «Ростов», но в футболе решают мелочи»

    Мусаев: «Краснодар» должен был побеждать «Ростов», но в футболе решают мелочи»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги первого четвертьфинального матча Кубка России с «Ростовом» (2:2).

    «Первые 30 минут были очень хорошие. Потом стали заигрываться. Там, где надо было играть проще, играли не просто. В связи с этим привезли себе несколько моментов. Во втором тайме минут 10 были за «Ростовом», но потом мы взяли мяч под контроль и стали создавать моменты, а у соперника ничего не было.

    Зрители увидели красивый матч. Было много моментов, борьбы, эмоций. Мы должны были побеждать, но в футболе решают мелочи. В мелочах мы были недостаточно сконцентрированы. Заработали на последних минутах стандарт, когда ситуация этого не требовала. Плюс упустили кучу моментов. Но есть еще второй матч, можно все наверстать.

    Что касается замены Газинского в перерыве, то это по травме. Решили не рисковать и заменить его. Молодыми игроками доволен, все хорошо. «Ростов» — хорошая команда, но мы были ближе к победе», — сказал Мусаев.

    Ответная игра «Ростовом» – «Краснодар» состоится 23 февраля.

    Источник: Sport24

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    06.12.2018 08:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 декабря 2018, 21:55

      Карпин не понимает этой фразы. Почему бы не победить «Ростову»?

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 6 декабря 2018, 17:41

      мусаев в отставку тебе пора говорить много стал .весной будете отдавать долги всем

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