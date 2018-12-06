Мусаев: «Краснодар» должен был побеждать «Ростов», но в футболе решают мелочи»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги первого четвертьфинального матча Кубка России с «Ростовом» (2:2).

«Первые 30 минут были очень хорошие. Потом стали заигрываться. Там, где надо было играть проще, играли не просто. В связи с этим привезли себе несколько моментов. Во втором тайме минут 10 были за «Ростовом», но потом мы взяли мяч под контроль и стали создавать моменты, а у соперника ничего не было.

Зрители увидели красивый матч. Было много моментов, борьбы, эмоций. Мы должны были побеждать, но в футболе решают мелочи. В мелочах мы были недостаточно сконцентрированы. Заработали на последних минутах стандарт, когда ситуация этого не требовала. Плюс упустили кучу моментов. Но есть еще второй матч, можно все наверстать.

Что касается замены Газинского в перерыве, то это по травме. Решили не рисковать и заменить его. Молодыми игроками доволен, все хорошо. «Ростов» — хорошая команда, но мы были ближе к победе», — сказал Мусаев.

Ответная игра «Ростовом» – «Краснодар» состоится 23 февраля.