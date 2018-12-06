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    • АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом», «Тоттенхэм» выиграл у «Саутгемптона»

    АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом», «Тоттенхэм» выиграл у «Саутгемптона»

    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ – 2:2.

    «МЮ» с 23 очками идет на восьмой строчке в таблице, «Арсенал» с 31 очком идет пятым.

    В другом матче «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» – 3:1. Лондонцы с 33 очками занимает третье место в таблице, «Саутгемптон» с 9-ю очками идет 18-м.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 9; 2:0 – Моура, 51; 3:0 – Сон, 55; 3:1 – Остин, 90+3.

    Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мустафи, 26; 1:1 – Марсьяль, 30; 1:2 – Лаказетт, 68; 2:2 – Лингард, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2018 00:55
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 14:41

      Для МЮ это потеря очков ,Арсенал все таки играл на выезде. Красивый получился матч.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 09:18

      Такие скорости, темп игры весь матч, который держит в напряжении всех от игроков до болельщиков, смотреть одно удовольствие.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 декабря 2018, 08:33

      Матч-огонь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 6 декабря 2018, 01:23

      Похоже, что претенденты на топ-4 определились - их пятеро, без МЮ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 6 декабря 2018, 01:13

      Какая великолепная игра МЮ - Арсенал! Как выкладываются игроки с первой до последней минуты! Какие скорости! Эх, как это непохоже на то, что мы видим на наших полях!

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 декабря 2018, 01:07

      после 15 туров у МЮ пропущенных мячей больше чем забитых!!! Во что играет этот МЮ не понятно (бедный САФ, смотреть, как загибается дело которое он создал своими руками), гнать надо этого физрука, и хватать Зидана пока его Бавария не увела.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 декабря 2018, 01:04

      Когда вышел стриженый буратино (фелаини), я понял что игры у МЮ не будет((((, но когда он пришпорил за волосы молодого арсенальца, я чуть со смеху не умер, б ля дь каким же надо быть дол ба ** ом чтобы дергать игрока за волосы который тебя оббегает!!! (наверно за своими волосами скучает).

      2
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      ...
      Рейтинг: +1532

      starche > Павел Буре 6 декабря 2018, 01:16

      За такие вещи надо наказывать по полной. И вообще, верзила играл по хамски.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > starche 6 декабря 2018, 08:03

      это в стиле Феллайни

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 декабря 2018, 00:56

      Арсенал хорош

      1
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