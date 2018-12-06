АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом», «Тоттенхэм» выиграл у «Саутгемптона»

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ – 2:2.

«МЮ» с 23 очками идет на восьмой строчке в таблице, «Арсенал» с 31 очком идет пятым.

В другом матче «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» – 3:1. Лондонцы с 33 очками занимает третье место в таблице, «Саутгемптон» с 9-ю очками идет 18-м.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 9; 2:0 – Моура, 51; 3:0 – Сон, 55; 3:1 – Остин, 90+3.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мустафи, 26; 1:1 – Марсьяль, 30; 1:2 – Лаказетт, 68; 2:2 – Лингард, 69.

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