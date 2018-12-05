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    • Семин: «Хорошо, что выиграли. Тяжелый матч: много борьбы, мало красоты»

    Семин: «Хорошо, что выиграли. Тяжелый матч: много борьбы, мало красоты»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча четвертьфинала Кубка России против «Рубина» (1:0).

    – Была настоящая кубковая игра. Тяжелый матч: много борьбы, мало красоты. Наверное, качество поля уже не позволяет какие-то тонкие пасы разыгрывать. Но хорошо, что мы выиграли. Мы пытались что-то поменять в матче, хотелось поберечь Крыховяка и дать ему один тайм. Не получилось, и он сыграл оба.

    – Была серьезная ротация. Это из-за Лиги чемпионов?

    – Мы поменяли состав, потому что календарь сложный: через два дня игра с «Оренбургом», ещe через 2 дня — с «Шальке». К ЛЧ мы должны поберечь силы. В частности по этому и хотел поменять Крыховяка после первого тайма. Играть с «Шальке» выйдут те, кто останется жив после Оренбурга.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 22:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 13:36

      Самое главное не пропустили мяч на своем поле.

      1
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      Рейтинг: +6889

      Антибиотик 5 декабря 2018, 23:38

      Парни, удачи и без травм! А тем, кто в лазарете, быстрейшего выздоровления!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 5 декабря 2018, 23:36

      Надеюсь, что Рубину удастся зимой кого-нибудь продать и взять в аренду полезного футболиста. Тот же Эвелин Попов был отличным вариантом, но к сожалению, правила не позволили продлить его...

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