Семин: «Хорошо, что выиграли. Тяжелый матч: много борьбы, мало красоты»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча четвертьфинала Кубка России против «Рубина» (1:0).

– Была настоящая кубковая игра. Тяжелый матч: много борьбы, мало красоты. Наверное, качество поля уже не позволяет какие-то тонкие пасы разыгрывать. Но хорошо, что мы выиграли. Мы пытались что-то поменять в матче, хотелось поберечь Крыховяка и дать ему один тайм. Не получилось, и он сыграл оба.

– Была серьезная ротация. Это из-за Лиги чемпионов?

– Мы поменяли состав, потому что календарь сложный: через два дня игра с «Оренбургом», ещe через 2 дня — с «Шальке». К ЛЧ мы должны поберечь силы. В частности по этому и хотел поменять Крыховяка после первого тайма. Играть с «Шальке» выйдут те, кто останется жив после Оренбурга.

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