Правозащитник: «Боюсь, что слова пресс-секретаря Путина повлияли на решение суда по Кокорину и Мамаеву»

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отреагировала на продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они проходят обвиняемыми по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что Мамаев и Кокорин должны быть наказаны по всей строгости.

– Почему суд принял такое решение, хотя общество поменяло мнение?

– Я очень боюсь, что сыграло плохую роль высказывание Пескова, которое недавно прозвучало – что поступать нужно по всей строгости закона. Понятно, что он не считает это давлением на суд. Но, тем не менее, человек в таком ранге высказывает свое мнение, говоря, что игрокам полезно посидеть. Мне кажется, некоторые судьи это могут расценивать как прямой посыл к действию.

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

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