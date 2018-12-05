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    • Правозащитник: «Боюсь, что слова пресс-секретаря Путина повлияли на решение суда по Кокорину и Мамаеву»

    Правозащитник: «Боюсь, что слова пресс-секретаря Путина повлияли на решение суда по Кокорину и Мамаеву»

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отреагировала на продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они проходят обвиняемыми по статьям «Хулиганство» и «Побои».

    Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что Мамаев и Кокорин должны быть наказаны по всей строгости.

    – Почему суд принял такое решение, хотя общество поменяло мнение?

    – Я очень боюсь, что сыграло плохую роль высказывание Пескова, которое недавно прозвучало – что поступать нужно по всей строгости закона. Понятно, что он не считает это давлением на суд. Но, тем не менее, человек в таком ранге высказывает свое мнение, говоря, что игрокам полезно посидеть. Мне кажется, некоторые судьи это могут расценивать как прямой посыл к действию.

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2018 17:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +966

      Харченко 6 декабря 2018, 08:42

      Она бы озаботилась тем, как содержат в тюрьмах обыкновенных граждан.

      1
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      Рейтинг: +13760

      Dominator777 6 декабря 2018, 08:17

      Безусловно, высказывание Пескова однозначно повлияло на решение суда о продлении срока содержания под стражей футболистов. Политиками готовится показательная судебная порка братьев Кокориных и Мамаева. Вместо того, чтобы заниматься решением важных государственных проблем, которых в России ох как хватает, политики опустились до комментариев таких незначительных событий, как хулиганства и причинения побоев футболистами (эти деяния в стране происходят ежедневно по несколько десятков в день, но их никто из политиков не комментирует). Вероятнее всего в отношении Кокорина и Мамаева судом будет принято политическое решение, прикрытое юридическим "соусом".

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 6 декабря 2018, 01:50

      от этих Песковых Россия захлебывается , творят что хотят.....а ведь почти хороший был день, а тут бац, чиновник.......

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 декабря 2018, 23:03

      Мало-мало -- давление на суд -- Песковконь не вовремя проржал ! Без его ржания -- сегодня под подписку могли выпустить -- конь педальный !

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 21:47

      Песков - фан ЦСКА и Гиннера. А жена - гражданка пиндосии.

      1
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      Рейтинг: +1026

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 декабря 2018, 20:37

      В изолятор пришло письмо.
      "Сашка, друг!
      Все твои печали пройдут, как с белых яблонь дым...
      Пять тысяч: твою долю наверное "псы" отобрали. Как получишь срок, мы тебе в тюрягу подкинем. Будешь жить красиво, не расстраивайся."

      1
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      Рейтинг: +799

      амани > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 декабря 2018, 01:46

      ахахах вспомнил фильм с Баталовым.......класс, от души!

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      Рейтинг: +4127

      Kollljan 5 декабря 2018, 20:28

      Песков слегка проговорился. Его слова говорят о том, что этим судилищем заправляет лично Путин.

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      Рейтинг: +25055

      bset 5 декабря 2018, 19:48

      Трепло этот Песков. Даже Путин никаких высказываний не делал по громким делам, ссылаясь на то, что это может оказаться давлением на следствие. А тут начал свое мнение судьям в уши лить. Хотя и без этого у судей был уже приговор на руках. Передали сверху.

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      Рейтинг: +6389

      порт 5 декабря 2018, 19:40

      Да так и было. Кто же может ослушаться чинушу с большой звездой? Наверняка скоро услышим оправдание оп Песков, типа " я, не я, и лошадь не моя"

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > порт 5 декабря 2018, 21:51

      И вот зачем нам Закон, если засланный агент с женой пиндостанкой все решают?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2018, 18:43

      А почему Песков вообще навязывает свое мнение суду и почему он молчал когда разбирались с Сердюковым и Васильевой? И почему
      их не судили по всей строгости закона?

      5
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > vladimir-7 5 декабря 2018, 19:14

      Васильева оттоптала срок...только ни в зоне,ни на поселении её никто не видел...так - народу кинули очередную кость - лишь бы заткнулись все...усатый ваще не имел права озвучивать своё мнение - это вмешательство в процесс ...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > SPACE TRUCKIN 5 декабря 2018, 19:38

      Васильевой и Сердюкову практически никакого
      срока не дали за такие кражи.

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