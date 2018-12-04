Пресс-секретарь Путина: «Кокорина и Мамаева нужно судить по всей строгости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил позицию по поводу обвинения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Я считаю, что их нужно судить по всей строгости. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили. Совершенно не важно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении.

Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», – сказал Песков.

Футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 декабря.