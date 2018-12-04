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    • Пресс-секретарь Путина: «Кокорина и Мамаева нужно судить по всей строгости»

    Пресс-секретарь Путина: «Кокорина и Мамаева нужно судить по всей строгости»

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил позицию по поводу обвинения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Я считаю, что их нужно судить по всей строгости. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили. Совершенно не важно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении.

    Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», – сказал Песков.

    Футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 декабря.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2018 09:09
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 декабря 2018, 08:54

      Это сигнал с АП. Значит будет публичная порка. Эх, зря читал Мамаев Евангелие. Не помогло оно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 5 декабря 2018, 06:37

      Сколько людей, столько и мнений.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 5 декабря 2018, 01:50

      По всей строгости закона, но в рамках правового поля.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 декабря 2018, 21:45

      да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 декабря 2018, 20:27

      надо раздать футболерам по стулу и пусть всем кто их жалеет по башке втащат... авось мозг на место встанет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 4 декабря 2018, 17:48

      су-ки , чиновники , вся беда в России от вас, гниды!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      477 4 декабря 2018, 17:28

      Такое у нас горе-государство..... Родину люблю, государство терпеть не могу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 4 декабря 2018, 15:47

      Стулом по голове-тюрьма, из танков по зданию Верховного Совета РФ- кремль. Все по закону.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101401

      zigbert 4 декабря 2018, 15:14

      "По всей строгости закона". Выходит кого то можно судить не по всей строгости закона ,а некоторых и вообще не судить.

      7
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      Рейтинг: +1065

      Сержтир 4 декабря 2018, 13:41

      А когда вас судить будут за развал России?

      7
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Сержтир 4 декабря 2018, 18:50

      Никогда,потому что такого суда еще нету,а нынешние суды могут присудить компенсацию с народа правителям, и будет ходить гвардия по домам собирать оброк.

      2
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