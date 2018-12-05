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    • Подруга Кокорина Шишканова: «Встретит Новый год в СИЗО. Зато можно посмеяться»

    Подруга Кокорина Шишканова: «Встретит Новый год в СИЗО. Зато можно посмеяться»

    Агент, подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова прокомментировала продление ареста форварду и его соучастнику Павлу Мамаеву. Футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 февраля.

    «Встретят Новый год в СИЗО. Это всего лишь Новый год очередной. Зато можно посмеяться и сказать, что потом будет что вспомнить. Так сложились обстоятельства.

    Ведь никто от такого не застрахован, у нас же как говорят: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Совершенно мирный человек может выйти на улицу, например, попасть под машину и погибнуть.

    Таких случаев очень много. Так что с Александром произошло не самое страшное», – приводит слова девушки «Р-Спорт».

    Ранее по ситуации высказался комментатор Василий Уткин.

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.12.2018 17:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 6 декабря 2018, 16:13

      Ума палата! Там что все такие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 декабря 2018, 22:59

      Явно у неё с юмо ром разногластия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 20:16

      можно снегуркой нарядиться и к нему вот смеху то будет всем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 20:14

      правильно шишка СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
      Не надо печалиться вся жизнь впереди...…..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 19:21

      Им сейчас не до смеха.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 5 декабря 2018, 18:57

      Шишка Нова

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 5 декабря 2018, 18:56

      Как (где) встретишь Новый год, так (там) его и проведёшь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 декабря 2018, 18:48

      Встретила бы с ним новый год в Бутырке, вот это бы можно было вспомнить

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 5 декабря 2018, 18:47

      Похоже подруга - фронтовая!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 5 декабря 2018, 18:42

      Встретит новый год в СИЗО. Зато не попадут под трамвай по пьянке и не сломают об кого-нибудь пару стульев. И не будет не смешно.

      2
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