Подруга Кокорина Шишканова: «Встретит Новый год в СИЗО. Зато можно посмеяться»

Агент, подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова прокомментировала продление ареста форварду и его соучастнику Павлу Мамаеву. Футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 февраля.

«Встретят Новый год в СИЗО. Это всего лишь Новый год очередной. Зато можно посмеяться и сказать, что потом будет что вспомнить. Так сложились обстоятельства.

Ведь никто от такого не застрахован, у нас же как говорят: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Совершенно мирный человек может выйти на улицу, например, попасть под машину и погибнуть.

Таких случаев очень много. Так что с Александром произошло не самое страшное», – приводит слова девушки «Р-Спорт».

Ранее по ситуации высказался комментатор Василий Уткин.

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное