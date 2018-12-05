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    • Уткин – о деле Кокорина и Мамаева: «Продление ареста этих несчастных идиотов – это омерзительно»

    Уткин – о деле Кокорина и Мамаева: «Продление ареста этих несчастных идиотов – это омерзительно»

    Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они пробудут в СИЗО как минимум до февраля.

    «Что ж, Кокорину и компании продлили СИЗО. По-моему, это омерзительно.

    Я напомню, что речь идет сейчас не о наказании. А о мере пресечения. Не понимаю я, во-первых, как в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца. Допускаю бюрократию и волокиту, но совершенно очевидно, что с обвиняемыми никаких следственных действий уже не будет.

    Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить. О воздействии на следствие говорить просто позорно, потому что у всех фигурантов, конечно, есть потенциальные заступники. Но деятельность этих заступников вообще никак не ограничена содержанием этих несчастных идиотов под стражей.

    Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги из-за того, что огромные по численности и полномочиям органы правопорядка и правосудия не могут или работать быстрей и эффективней, или не могут обеспечить контроль за двумя бездельниками иначе как в Бутырке.

    Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды», – написал Уткин в телеграме.

    Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    05.12.2018 17:10
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    Комментарии54
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 6 декабря 2018, 14:06

      Без Уткина то точно никуда...да и отпускать их разве есть за что? Примерения с потерпевшими не было....жена Мамаева не продала ещё всё балахоны в его поддержку...

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 декабря 2018, 01:24

      в данный момент я, скорее, на их стороне. Причина одна. Я против того, чтобы по указке делали яркий показательный процесс. Типа повоспитываем. А под шумок по звонку отпускали не менее, а то и более виновных. Или этого не бывает? Мы живем тут. Мы все понимаем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 декабря 2018, 23:38

      Что тут непонятного? Суд ждет конкретных указаний из Кремля: кому и сколько дать. Всем процессом руководит один человек,сами знаете кто. А усатый пи....... озвучил это.

      3
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      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > владимир миронов 6 декабря 2018, 06:48

      Если ты отмудохаешь кого то, то тебя закроют без базара, вот пусть и эти клоуны ответят за свои поступки!!!!!!! Как сказал Глебушка: "Вор должен сидеть в тюрьме!"

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > Пельш 1 6 декабря 2018, 09:53

      А что они своровали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Пельш 1 6 декабря 2018, 10:52

      Если закроют тебя,то стране по барабану-кто ты и что ты сделал,и сколько тебе намотают. Здесь закрыты более-менее известные люди,которых знают только болельщики.

      2
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      Рейтинг: +26

      alba_sem 5 декабря 2018, 23:12

      Да если что я скинусь. Пусть посидят ребята. Не дорогу же они переходили в не положенном месте, за то что они совершили должны отвечать. Пусть отдыхают!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 21:55

      Жирная утка права; позор нашим следственным органам и суду. Кстати, имени судьи так никто и не назвал. Не случайно-ли? Да и следаков мы не знаем, хотя бы 4-5 человек назвали из 18-ти.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      psp.k0ks 5 декабря 2018, 21:34

      Нужен прецедент. Что-бы другие боялись. Да и показать какой у нас суд справедливый! Для всех. Так что посидеть еще придется....

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > psp.k0ks 5 декабря 2018, 21:57

      Нужен не прецедент, он уже создан. Нужно, чтобы Зенит с Краснодаром коням не мешали опять в ЛЧ попасть и получить свои грязные 15 лямов евров.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 5 декабря 2018, 20:03

      Вася, какие с тебя налоги, ты ж как крыса, всё в конвертах. С тебя лишнюю тысячу получить проблемно.
      Договориться не могут, вот и держат.

      -1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > general.lizyukov 6 декабря 2018, 09:56

      А вы в курсе, что Вася занимается благотворительностью, и не особо это офиширует, а также на собственные деньги содержит любительскую футбольную команду?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Стаz 6 декабря 2018, 21:04

      И что, он теперь неприкасаемым стал? Обычное трепло, пыжащееся изобразить персону.

      -1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 декабря 2018, 19:16

      СВОБОДУ АЛЕКСАНДРУ КОКОРИНУ !!!! СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ !!!!!

      7
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 5 декабря 2018, 19:14

      Просрался как будто

      0
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      Рейтинг: +1026

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 декабря 2018, 19:06

      Табуреткой тебе по голове и посмотреть как будешь возмущаться.

      1
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