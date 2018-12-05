Уткин – о деле Кокорина и Мамаева: «Продление ареста этих несчастных идиотов – это омерзительно»

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они пробудут в СИЗО как минимум до февраля.

«Что ж, Кокорину и компании продлили СИЗО. По-моему, это омерзительно.

Я напомню, что речь идет сейчас не о наказании. А о мере пресечения. Не понимаю я, во-первых, как в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца. Допускаю бюрократию и волокиту, но совершенно очевидно, что с обвиняемыми никаких следственных действий уже не будет.

Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить. О воздействии на следствие говорить просто позорно, потому что у всех фигурантов, конечно, есть потенциальные заступники. Но деятельность этих заступников вообще никак не ограничена содержанием этих несчастных идиотов под стражей.

Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги из-за того, что огромные по численности и полномочиям органы правопорядка и правосудия не могут или работать быстрей и эффективней, или не могут обеспечить контроль за двумя бездельниками иначе как в Бутырке.

Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды», – написал Уткин в телеграме.

Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное