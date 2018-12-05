Роналду отказался от визита на финал Кубка Либертадорес. Португалец должен был сидеть рядом с Месси

Ранее «Бомбардир» писал, что атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс», который состоится в Мадриде.

Стало известно, что португалец решил не приезжать на матч. Такой информацией обладает AS. Роналду должен был сидеть рядом с Лионелем Месси.

Встреча в Испании состоится 9 декабря.