Роналду отказался от визита на финал Кубка Либертадорес. Португалец должен был сидеть рядом с Месси

а будет новость, что Роналду не приедит на финал кубка России, где мог бы сесть рядом с Мутко????
я думаю ему похер на все эти финалы чужих стран
Ранее «Бомбардир» писал, что атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс», который состоится в Мадриде.
Стало известно, что португалец решил не приезжать на матч. Такой информацией обладает AS. Роналду должен был сидеть рядом с Лионелем Месси.
Встреча в Испании состоится 9 декабря.