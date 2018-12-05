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    • Роналду отказался от визита на финал Кубка Либертадорес. Португалец должен был сидеть рядом с Месси

    Роналду отказался от визита на финал Кубка Либертадорес. Португалец должен был сидеть рядом с Месси

    Ранее «Бомбардир» писал, что атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс», который состоится в Мадриде.

    Стало известно, что португалец решил не приезжать на матч. Такой информацией обладает AS. Роналду должен был сидеть рядом с Лионелем Месси.

    Встреча в Испании состоится 9 декабря.

    Источник: AS

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    05.12.2018 16:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 декабря 2018, 00:58

      а будет новость, что Роналду не приедит на финал кубка России, где мог бы сесть рядом с Мутко????
      я думаю ему похер на все эти финалы чужих стран

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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 6 декабря 2018, 13:22

      Что значит "должен был сидеть рядом с Лионелем Месси" и кто обязывал вместе сидеть ? Криштиану правильно сделал, послал подальше!

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      Рейтинг: +121

      rashidinho 6 декабря 2018, 09:32

      бомбардир чудит с новостями))) написали как будто Месси виноват в этом))

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      Рейтинг: +833

      Sola 6 декабря 2018, 01:07

      Месси - арг, ему точно интересен южноамериканский футбол. Роналду вряд ли интересно смотреть финал, в котором он не участвует сам, тем более не европейский кубок, плюс ненавистный Перес.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 5 декабря 2018, 20:00

      Бред какой-то. Обиделся на Переса, что ли?

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 18:56

      Тут дело не в Месси. С Роналду у них не было никаких конфликтов.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 декабря 2018, 18:40

      Трудный видимо выбор между педикюром-маникюром и финалом, каждому свое ))

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 5 декабря 2018, 18:36

      Он может из за Переса не хочет,я так предполагаю,он высокомерный тоже не отрицаю

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      Рейтинг: +13

      ravshan1107 5 декабря 2018, 18:26

      Да посети посмотри на матч е*та , обиделся высокомерный тип

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 5 декабря 2018, 18:01

      Не любит он Реал

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