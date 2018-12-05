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    • Каррера: «Головин все сделал правильно. «Монако» – идеальный плацдарм для перехода в АПЛ

    Каррера: «Головин все сделал правильно. «Монако» – идеальный плацдарм для перехода в АПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не считает, что полузащитник сборной России Александра Головин совершил ошибку, сменив ЦСКА на «Монако». По мнению итальянского специалиста, монегаски – идеальный плацдарм для прыжка в АПЛ.

    «Думаю, Головин все сделал правильно. Да, сейчас у «Монако» не лучшие времена, но он-то сам выходит на поле, когда не травмирован. И в чемпионате Франции играет, и в Лиге чемпионов за «Монако» поиграл. Так в чем проблема?! Человек взрослеет, он попал в новые для себя условия, учит иностранный язык, знакомится с иным укладом жизни.

    «Монако» – идеальный плацдарм для прыжка, скажем, в чемпионат Англии. Придет время – парень отправится на повышение. А пока, по-моему, у него прекрасные стартовые позиции на европейском футбольном рынке. И для нынешней сборной России это плюс, потому что Головин проходит обкатку в одном из топовых европейских клубных первенств», – сказал Каррера.

    После 16-ти туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 14:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 5 декабря 2018, 15:48

      Реально, объективно.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2018, 15:45

      Неожиданная оценка перехода А.Головина в Монако, но ценно тем, что
      объективно все рассмотрел, а проблема не у Головина и не у ПФК ЦСКА,
      а у завистников и игрока, и клуба. Спасибо, Массимо за оценку!

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