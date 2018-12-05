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    • «Атлетико» намерен заполучить Фабрегаса. Испанца хочет видеть в команде Симеоне

    «Атлетико» намерен заполучить Фабрегаса. Испанца хочет видеть в команде Симеоне

    «Атлетико» включился в борьбу за полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

    Действующий контракт 31-летнего футболиста истекает в июне 2019 года и главный тренер лондонцев Маурицио Сарри вчера заявил, что хочет сохранить испанца в команде. При этом СМИ активно распространяют информацию о переговорах хавбека с «Миланом».

    Инициатор трансфера Фабрегаса – тренер «Атлетико» Диего Симеоне, который является большим поклонником экс-футболиста «Барселоны».

    В этом сезоне полузащитник провел за «Челси» 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Sport.es

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    05.12.2018 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 декабря 2018, 16:59

      С него уже песок сыплется, что за бред.

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 5 декабря 2018, 15:52

      Совершенно не подходит под стиль Симеоне. У Атлетико в центре играют универсалы способные прежде всего качественно обороняться, Сеск же при всех своих атакующих талантах не такой игрок

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