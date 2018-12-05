«Атлетико» намерен заполучить Фабрегаса. Испанца хочет видеть в команде Симеоне

«Атлетико» включился в борьбу за полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

Действующий контракт 31-летнего футболиста истекает в июне 2019 года и главный тренер лондонцев Маурицио Сарри вчера заявил, что хочет сохранить испанца в команде. При этом СМИ активно распространяют информацию о переговорах хавбека с «Миланом».

Инициатор трансфера Фабрегаса – тренер «Атлетико» Диего Симеоне, который является большим поклонником экс-футболиста «Барселоны».

В этом сезоне полузащитник провел за «Челси» 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.