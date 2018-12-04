Симеоне считает, что «Золотой мяч» должен был получить Гризманн или Варан

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после церемонии вручения «Золотого мяча» выразил свое мнение, достоин ли приза Лука Модрич. У аргентинца в фаворе другие футболисты.

«Выбрать достойного может каждый. Модрич провел хороший сезон, мы его поздравляем. Однако для меня лучшие игроки в 2018 году – это Антуан Гризманн и Рафаэль Варан», – сказал Симеоне SBS.

Гризманн и Варан – действующие чемпионы мира и победители еврокубков.

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