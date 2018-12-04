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    • Симеоне считает, что «Золотой мяч» должен был получить Гризманн или Варан

    Симеоне считает, что «Золотой мяч» должен был получить Гризманн или Варан

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после церемонии вручения «Золотого мяча» выразил свое мнение, достоин ли приза Лука Модрич. У аргентинца в фаворе другие футболисты.

    «Выбрать достойного может каждый. Модрич провел хороший сезон, мы его поздравляем. Однако для меня лучшие игроки в 2018 году – это Антуан Гризманн и Рафаэль Варан», – сказал Симеоне SBS.

    Гризманн и Варан – действующие чемпионы мира и победители еврокубков.

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    Источник: SBS

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    04.12.2018 23:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 09:39

      Сюда можно еще добавить Мбаппе. Но то что ЗМ получил Модрич ,большой неожиданностью не стало.

      1
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      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:03

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 декабря 2018, 05:32


      Варан????

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 декабря 2018, 05:31

      Согласен, Гризман больше заслуживал

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 декабря 2018, 23:44

      Рад, что ЗМ получил другой человек, да и против самого Модрича ничего не имею. Но если брать объективно, то в первой половине года, что в ЛЧ, что на ЧМ, он был одним из многих, кто хорошо себя проявил. Но даже если до июля, с натяжкой, его можно назвать лучшим, то вторая половина сезона — это его худший отрезок за последнее десятилетие. Посмотрите статистику на whoscored: это единственный сезон, где у него средний рейтинг ниже 7. Однозначно, что если оценивать год в целом, то Модрич награду не заслужил.

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