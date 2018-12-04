Симеоне считает, что «Золотой мяч» должен был получить Гризманн или Варан

Сюда можно еще добавить Мбаппе. Но то что ЗМ получил Модрич ,большой неожиданностью не стало.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после церемонии вручения «Золотого мяча» выразил свое мнение, достоин ли приза Лука Модрич. У аргентинца в фаворе другие футболисты.
«Выбрать достойного может каждый. Модрич провел хороший сезон, мы его поздравляем. Однако для меня лучшие игроки в 2018 году – это Антуан Гризманн и Рафаэль Варан», – сказал Симеоне SBS.
Гризманн и Варан – действующие чемпионы мира и победители еврокубков.
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