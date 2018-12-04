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    Про Модрича уже забыли. Все обсуждают сексизм на премии «Золотого мяча»


    2.8
    Голосов: 12
    04.12.2018 16:50
    Обладательнице трофея предложили исполнить тверк.

    Что случилось на награждении?

    Соведущий церемонии Мартин Сольвейг неудачно пошутил в прямом эфире. После танца с Мбаппе он спросил обладательницу женского «Золотого мяча» Аду Хегерберг, умеет ли она исполнять тверк (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер). Норвежка ответила: «Нет» и развернулась, чтобы уйти.

    Шутку зал не слишком понял.

    Какова была реакция?

    Сольвейг отреагировал в твиттере: «Я объяснил все Аде, и она сказала, что поняла шутку. При этом я извиняюсь перед теми, кого это могло оскорбить. Самое главное – поздравить Аду».

    Хегерберг заявила, что не рассматривает это как сексуальное домогательство, но тему сексизма стороной не обошла: «Футболу все еще предстоит проделать большой путь, нужно избавиться от таких небольших недопониманий. Футбол – главный вид спорта в мире для мальчиков и для девочек. Вопрос о гендерном равенстве касается не только футбола, но и общества в целом. Вопрос упирается в то, что в руководстве должны быть люди, поддерживающие женщин и укрепляющие позиции женщин».

    А вот кто сильно возмутился, так это теннисист Энди Маррэй: «Вот и очередной пример сексизма, который все еще существует в спорте. Почему женщины по-прежнему должны терпеть эту хрень? Какие вопросы были заданы Модричу и Мбаппе? Думаю, связанные с футболом. Для тех, кто считает, что это была лишь шутка – нет, это не всего лишь шутка. Я занимаюсь спортом всю свою жизнь, и уровень сексизма в нем просто запредельный»

    Как отреагировали в мире?

    Это один из тех случаев, когда мнения и не могли разделиться. В твиттере практически все, кто высказывался на тему инцидента, критиковали поведение диджея.

    Кто-то сравнивал деятельность футболистки и ведущего:

    Злая ирония от еще одного пользователя, который представил, что такой же глупый вопрос бы задали Марии Склодовской-Кюри – лауреату Нобелевских премий по физике и химии.

    «Лучшая футболистка лучшей команды в Европе и, скорее, в мире, ей всего 23! Можно ли встать перед ней на колени. Это единственный вопрос, который можно было задать»

    Общее мнение: лучшая футболистка мира, которая к 23 годам уже успела так много выиграть и так много забить голов, была достойна совсем другого вопроса. Например, вот о такой красоте:

    Женский «Золотой мяч» – что это?

    Это новая награда, которая раньше не вручалась. Вообще ФИФА с 2001 года награждает лучших футболисток мира, и чаще всех выигрывала известная бразильянка Марта (шесть раз), но «Золотой мяч» никак не относится к ФИФА, и этот приз впервые выиграла женщина. Издание France Football сообщило об учреждении такой награды в сентябре. 4 декабря в Париже был торжественно вручен первый женский «Золотой мяч».

    Кто выиграл приз?

    Первой победительницей стала 23-летняя норвежка Ада Хегерберг. Она всего на шесть очков опередила датчанку Перилл Хардер, а третьей стала немка Дженнифер Марожан. Марта в тройку не попала и осталась четвертой.

    Хегерберг еще в 16 лет стала автором самого «юного» хет-трика в норвежском чемпионате, причем сделал это за семь минут. Тогда же, в 2011-м, получила приз как лучшая молодая футболистка Норвегии, и с тех пор ее карьера только развивалась. Сейчас, вероятно, самый пик: Хегерберг играет в лучшей женской команде последних лет – «Лионе», она уже четыре раза выигрывала чемпионат Франции и трижды женскую Лигу чемпионов. В сборной тоже есть награда, пусть и не главная – в 2013 году Хегерберг со сборной Норвегии дошла до финала чемпионата Европы. Также на ее счету более 250 забитых голов. Девушке, напомним, всего 23 года.

    «Этот человек заслужил весь мир». Реакция планеты на победу Модрича

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 12
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1246

      mama1991 5 декабря 2018, 16:54

      ничего необычного, европа перенаселена там уже больше 400 миллионов. плюс беженцов много едет, а их надо кормить работу давать и жилье. поэтома на западе идет искуственное сдерживание рождаемости. пропаганда гомосексуализма добралась даже до футбола, у всех капитанов команд видели повязки, это не подддержка это пропаганда под соусом поддержки секс меньшинств. поэтома там ввели письменное согласие на секс)))) все эти моменты в совокупности дают результаты на снижение взаимодействия мужика и бабы . т е снижается рождаемость

      -2
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > mama1991 5 декабря 2018, 18:59

      Численность Евросоюза подходит к 510 млн человека. Во Франции, Италии и Германии проблема с рождаемостью коренного населения. Есть большая обеспокоенность и куча программ для мотивации повышения рождаемости. Многие политики этих стран бьют тревогу и декларируют об уменьшении численности нации. Детям уделено огромное внимание. В Италии большим семьям повсеместный почет. Пропагандируется образ большой дружной семьи с папой, мамой и 3-4 детьми.

      1
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      Рейтинг: +1246

      mama1991 > АИН-27 6 декабря 2018, 17:18

      да, родитель один и родитель два, и все капитаны в апл с гомосяцкими повязками, о чем ты? там же все толерантны))) это не вяжется с рождаемостью, это тебя по телевизору обманули)))

      -3
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      Рейтинг: +1246

      mama1991 > АИН-27 6 декабря 2018, 17:22

      а о том что вся европа черная, и чернеет с каждым днем все сильнее, виноваты те политики которые ты говоришь переживают... нах восток подожгли? каддафи на генассамблее оон в 2009 сказал что жители африки прийдут за своими деньгами, прямая речь, послушай есть в ютубе

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola > mama1991 8 декабря 2018, 15:36

      Я щас сильно кого-то удивлю, но в семейном кодексе РФ нет понятий "мама" и "папа", там тоже только "родители". Ну как, скрепы трещат уже?
      Гомосексуалы были и будут всегда, на рождаемость они никак не влияют вообще. На кол-во людей на планете, здоровье детей и взрослых, на здоровье и благополучие влияет не ориентация, тем более чужая, а войны, эпидемии, плохая экология, отсутствие медицины и мед. помощи, плохой уровень жизни, высокий уровень преступности. И всё это устраивают как раз гетеро.

      Да и в РФ гомосексуалов никак не меньше, чем в той же Европе, даже больше. Тут много открытых, но еще больше гомосексуалов, что вынуждены притворяться перед родственниками, друзьями, работодателем. Они создают семьи с женщинами, а на стороне у них куча любовников м. пола. И никто в такой семье счастливым не будет. Это не жизнь - всё время скрываться и притворяться.

      И еще, что называется по Фройду (которого называют Фрейдом): ярые гомофобы обычно латентные.

      1
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      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball 5 декабря 2018, 10:09

      Понятие ЭТОГО сексизма на столько раздуто!!!! А опусти он глаза на секунду - сказали бы на грудь Модрича ты не пялился ? Был бы более галантным - сказали бы почему место Мбаппе не уступил ? Мужчины и Женщины - РАЗНЫЕ. Какое равенство ? Потом лигу общую создадим ??? Ноги и руки, чтоб попереломать к чертям.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 декабря 2018, 06:53

      Мне больше напрягает сам факт того, что у ведущих на ВСЕХ церемониях, от подворотни в деревне Тупые углы до ЗМ и Оскара прямо шило в заднице - никто не может просто хорошо сделать свою работу, обязательно кто-то ляпнет какую-то фигню, и дело не в сексизме, а просто в тупых неуместных шутках и действиях. Я не говорю, что все должны быть с каменными лицами, но вести себя нужно адекватно. Даже известные комики периодически такой бред несут, что за голову хватаешься. Это официальная церемония, а не корпоратив.
      Это не сексизм, а скорее, просто тупость. Согласен, что это весьма оскорбительно по отношению к человеку.

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      Рейтинг: +833

      Sola > Cules2013 5 декабря 2018, 23:56

      Сексизмом эту "шутку" называют, потому что адресована она была не каждому выходящему на сцену, не мужчинам, не Модричу потрясти жёппой предлагали и на колени встать, а девушке-обладательнице первого ЗМ. Вот в этом разница.

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      Рейтинг: +3862

      Кинстифа 5 декабря 2018, 05:57

      куда катится мир.... какой бред....

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    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 5 декабря 2018, 02:35

      Ну как бы по комментам всё и видно. Можно было бы закрыть комменты вообще, а так получили очередную заезженную пластинку: "никакого сексизма, расизма нет, притесняют белых гетеросеков, пусть заслужат равенство и т.д.". Типичные вскукареки.
      Вы ожидали чего-то другого от сексистов в дремучей стране, где секс. домогательства и износы считают комплиментом, где до сих пор для женщин существует список из более 400 запрещенных профессий, стеклянный потолок, где над жертвами насилия (женщинами и детьми) смеются на тв, и их никак не защищает полиция (+ декриминализация насилия)?

      Разумеется, типичные посетители сайта ничётакова не увидят и не поймут, куда им. Хотя автор статьи тоже не потрудился объяснить здешним пациентам, в чем же сексизм, почему все адекваты возмутились. Вы лишь перечислили реакцию, так что тоже не очень понятно, какие цели ваш сайт преследовал - в очередной раз собрать побольше оскорблений в адрес женщин от живущих в своем розовом мирке сексистов? (а это вообще оксюморон - орать, что сексизма нет и тут же тонны грязи вылить на женщин. привет мушшшской логике, которой в природе нет).

      2
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      Рейтинг: +833

      Sola > JaroG 5 декабря 2018, 03:23

      Какой нафиг лдпр, безмозглый? Тебе-то в принципе думать нечем.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball > Sola 6 декабря 2018, 10:05

      Беда, у Вас, с пониманием многих вещей. Крепитесь.

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > ItalianFootball 6 декабря 2018, 14:18

      Еще один пациент...

      1
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      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball > Sola 7 декабря 2018, 09:58

      Самокритично.

      -1
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      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball > Sola 8 декабря 2018, 10:02

      А теперь банальные минусы моим комментам ? - По взрослому и очень объективно.

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > ItalianFootball 8 декабря 2018, 15:29

      А что мне время терять с тем, кто ничего не понимает и не хочет даже постараться? У меня в профиле есть ссылка, вперед просвещаться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball > Sola 11 декабря 2018, 14:24

      Желчи в Вас много.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1459

      Mariner 5 декабря 2018, 01:02

      А получать награду, которая только для женщин - это не сексизм? Пусть тогда на равных соревнуется с Модричем, Роналду, Месси и другими Неймарами. ) Правда, если в командах будут играть и парни и девушки, то мы перестанем его смотреть, а соответственно они получать бабло и трофей обесценится, но зато никакого сексизма )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 декабря 2018, 00:51

      Вроде все сначала поржали, а потом спохватились... Двойные стандарты гейропы..

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Superviser77 6 декабря 2018, 03:34

      Меня пид...сы заминусовали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 4 декабря 2018, 23:53

      хоть где то лион тащит)) наши львицы топ

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > JaroG 5 декабря 2018, 13:48

      идиотизм, та сторона в которую катится этот мир заставляет меня натянуть на нее пелену и не видеть и не слышать. тони вместе с ними

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4475

      Snek 4 декабря 2018, 22:49

      Я как не понял самой шутки, так и не понял причём здесь сексизм....
      Ох уж эта толерантность скоро супергероями фильмов будут негры-геи переодевшиеся в женщин с бородой, а всё что считалось нормой забудется... Правду ведь говорят, что всё новое - это хорошо забытое старое!

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 декабря 2018, 22:33

      Термин "сексизм" придумали сообща лесбиянки и старые девы

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > dragoon000320 4 декабря 2018, 23:14

      А кто такие феминистки?) Лесбиянки и старые девы :)))

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