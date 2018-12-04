Покеттино – о выходе Клоппа на поле во время матча: «В забеге со мной у Юргена не было бы шансов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поступок коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который во время матча 14 тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) выбежал праздновать гол на поле.

«Я тоже так бегал когда-то. Если бы мы устроили общий забег, то у Клоппа не было бы шансов. Я быстрее него, уверен. Осуждать Юргена не могу, ведь тренер – эмоциональная работа», – сказал аргентинец Football.london.

Клопп извинился за выход на поле.