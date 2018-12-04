Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Покеттино – о выходе Клоппа на поле во время матча: «В забеге со мной у Юргена не было бы шансов»

    Покеттино – о выходе Клоппа на поле во время матча: «В забеге со мной у Юргена не было бы шансов»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поступок коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который во время матча 14 тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) выбежал праздновать гол на поле.

    «Я тоже так бегал когда-то. Если бы мы устроили общий забег, то у Клоппа не было бы шансов. Я быстрее него, уверен. Осуждать Юргена не могу, ведь тренер – эмоциональная работа», – сказал аргентинец Football.london.

    Клопп извинился за выход на поле.

    Источник: Football.London

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 5 декабря 2018, 04:28

      Хорошая идея - устраивать забеги главных тренеров по бровке на 105 метров. Можно на рождество в боксинг-дэй например. Победившему засчитывать как забитый гол.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 