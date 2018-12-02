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    • Клопп извинился за то, что выбежал на поле в матче с «Эвертоном»

    Клопп извинился за то, что выбежал на поле в матче с «Эвертоном»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп извинился за свое поведение в матче 14-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0). На 96-й минуте встречи Клопп выбежал на поле праздновать гол, забитый его командой.

    «Я должен извиниться, я не хотел проявить неуважение, но я не мог остановить себя. Это просто произошло! Не было плана выбегать на поле и праздновать. Когда я решил остановиться, рядом оказался Алисон. Он удивился», – сказал Клопп.

    Ужасная ошибка вратаря, за которого дают 70 миллионов

    Источник: BBC

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    02.12.2018 21:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 10:57

      Такие мячи всегда получаются на эмоциях.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 декабря 2018, 09:32

      епрст, я вырубил матч на 94-й минуте))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 декабря 2018, 07:49

      Вот за это и любят АПЛ во всем мире.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 декабря 2018, 07:28

      хэви металл!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 3 декабря 2018, 06:58

      Невероятная концовка!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 2 декабря 2018, 23:12

      перевод от "Бога"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      andruhs 2 декабря 2018, 21:47

      Клопп - человечищще !
      Весь в игре, газа горят. Так и побежал бы сам забивать!
      Вот и побежал )))
      Респект и уважуха !!!

      5
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