Клопп извинился за то, что выбежал на поле в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп извинился за свое поведение в матче 14-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0). На 96-й минуте встречи Клопп выбежал на поле праздновать гол, забитый его командой.

«Я должен извиниться, я не хотел проявить неуважение, но я не мог остановить себя. Это просто произошло! Не было плана выбегать на поле и праздновать. Когда я решил остановиться, рядом оказался Алисон. Он удивился», – сказал Клопп.

twit text — Mootaz Chehade (@MHChehade) 2 декабря 2018 г.

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