Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Гончаренко в восьмой раз стал лучшим тренером года в Белоруссии

    Гончаренко в восьмой раз стал лучшим тренером года в Белоруссии

    В Белоруссии прошла торжественная церемония «Звездный мяч-2018». В частности, на ней огласили имя лучшего футбольного тренера республики в текущем году.

    Награду получил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, сообщает «Прессбол». Он опередил главного тренера сборной Белоруссии Игоря Криушенко, некогда работавшего в нашем чемпионате.

    Гончаренко стал тренером года в своей стране в восьмой раз и третий – подряд.

    Источник: «Прессбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13760

      Dominator777 5 декабря 2018, 09:40

      В Беларуси других тренеров уровня Гончаренко попросту нет. Удивляет то, что он не каждый год становится лучшим тренером.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:04

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://shortly.be/miopres

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 декабря 2018, 23:41

      Может ему что-нибудь снова в Белоруссии возглавить???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar > Агасфер 5 декабря 2018, 12:37

      может лет через 40 возглавит сборную, когда уже захочет завершить карьеру), после нее обычно тренеры никому не нужны становятся))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 4 декабря 2018, 22:53

      Поздравляю!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 