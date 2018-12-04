Гончаренко в восьмой раз стал лучшим тренером года в Белоруссии

В Белоруссии прошла торжественная церемония «Звездный мяч-2018». В частности, на ней огласили имя лучшего футбольного тренера республики в текущем году.

Награду получил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, сообщает «Прессбол». Он опередил главного тренера сборной Белоруссии Игоря Криушенко, некогда работавшего в нашем чемпионате.

Гончаренко стал тренером года в своей стране в восьмой раз и третий – подряд.