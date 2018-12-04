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    • Сестра Роналду: «Футбольный мир болен из-за бандитов и чертовых денег»

    Сестра Роналду: «Футбольный мир болен из-за бандитов и чертовых денег»

    Сестра атакующего игрока «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру после церемонии вручения «Золотого мяча» Луке Модричу дала свою характеристику миру футбола. Женщина считает его больным.

    «Футбольный мир болен из-за бандитов и чертовых денег. Мы не видим справедливость. Однако Бог сильнее гнили. Бог никогда не ошибается», – написала Авейру под фотографией Роналду с «Золотым мячом», который он получил ранее.

    Своим мнением поделилась и другая сестра португальца – Катя Авейру.

    Источник: Инстаграм Эльмы Авейру

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    04.12.2018 20:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 8 декабря 2018, 06:51

      Легко говорить что деньги чертовы, когда их у тебя хоть своей толстой сракой жуй!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 декабря 2018, 10:17

      Это ты про брата ?

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 5 декабря 2018, 09:39

      Чертовы деньги?)
      А ты их мало получаешь от братика? Отказывалась бы от них.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 декабря 2018, 22:40

      (Футбольный мир болен из-за бандитов и чертовых денег)тут она права

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 4 декабря 2018, 21:53

      Дура что ли? Модрич-то тут при чём? Больна система.
      КриРо лучший - в иконостас его? Вот через годик и получит, если ЧИ выиграет и ЛЧ возьмёт. Проявил себя в МЮ и Реале - пусть проявит в Юве. Вместо тысячи твитов.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 декабря 2018, 21:24

      А что она думает о ЗМ Роналду ,когда он его чуть ли не выклянчивал и сказал ,что никуда не поедет,если не получит его?

      2
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 4 декабря 2018, 21:08

      По-любэ под богом она имеет в иду Криштиану.

      0
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