Сестра Роналду: «Футбольный мир болен из-за бандитов и чертовых денег»

Сестра атакующего игрока «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру после церемонии вручения «Золотого мяча» Луке Модричу дала свою характеристику миру футбола. Женщина считает его больным.

«Футбольный мир болен из-за бандитов и чертовых денег. Мы не видим справедливость. Однако Бог сильнее гнили. Бог никогда не ошибается», – написала Авейру под фотографией Роналду с «Золотым мячом», который он получил ранее.

Своим мнением поделилась и другая сестра португальца – Катя Авейру.