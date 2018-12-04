Сестра Роналду – о вручении «Золотого мяча» Модричу: «Для разбирающихся в футболе лучший игрок в мире – Криштиану»

Сестра футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

«Мой брат – лучший игрок в мире. Для тех, кто разбирается в футболе», – написала в социальной сети женщина.

Роналду в текущем году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, равно как и Модрич.

Модрич – лучший игрок года

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

«Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича