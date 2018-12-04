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    • Сестра Роналду – о вручении «Золотого мяча» Модричу: «Для разбирающихся в футболе лучший игрок в мире – Криштиану»

    Сестра Роналду – о вручении «Золотого мяча» Модричу: «Для разбирающихся в футболе лучший игрок в мире – Криштиану»

    Сестра футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

    «Мой брат – лучший игрок в мире. Для тех, кто разбирается в футболе», – написала в социальной сети женщина.

    Роналду в текущем году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, равно как и Модрич.

    Модрич – лучший игрок года

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

    «Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича

    Источник: Инстаграм Кати Авейру

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    04.12.2018 08:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 декабря 2018, 15:28

      Ушёл из Реала

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101401

      zigbert 4 декабря 2018, 14:55

      А вдруг он снова получит ЗМ (Роналду). Следующий год покажет способен ли он на это.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 декабря 2018, 13:40

      А не Месси.Мне кажется Месси

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 4 декабря 2018, 13:34

      мой брат тоже самый лучший!....не поспоришь

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 декабря 2018, 11:50

      Твоему брату следовало приехать на церемонию и поздравить Модрича, за долгое время первый кто подучил ЗМ тем более одноклубник бывший, тоже касается и Месси..Моё мнение)

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 декабря 2018, 11:45

      Но Перес не с твоим братом

      0
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      Рейтинг: +5746

      Дядя Серёжа 4 декабря 2018, 10:58

      Для моей старшей сестры- я лучший в мире.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 4 декабря 2018, 09:36

      Да ладно, очевидно же, что дали, лишь бы не КриРо или Месси. Почему не Гризману - непонятно. Хотя Лука отличный игрок.
      Просто выбрали одного из прочих. А то замумил этот тандем.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 декабря 2018, 09:21

      Видимо ты совсем не разбираешься в футболе!

      0
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      Рейтинг: +3432

      AZ 4 декабря 2018, 08:55

      Подлизнула братцу, яхту подарит

      1
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