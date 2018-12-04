Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России выступила на пятерку по эмоциям и на твердую четверку по результату»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку выступлению команды на домашнем чемпионате мира, который прошел в этом году с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

«Наше выступление на ЧМ-2018 можно оценить «пятеркой» по эмоциям и твердой «четверкой» по результату.

Что касается Лиги наций, то мы играли с равными соперниками, чувствовали себя довольно комфортно в группе. Расстроились, что не смогли подняться на дивизион выше, уступив Швеции по личным встречам», – сказал Черчесов.

На чемпионате мира-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). На стадии 1/8 финала команда Черчесова победила испанцев (1:1, 4:3).