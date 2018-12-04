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    • Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России выступила на пятерку по эмоциям и на твердую четверку по результату»

    Черчесов: «На ЧМ-2018 сборная России выступила на пятерку по эмоциям и на твердую четверку по результату»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку выступлению команды на домашнем чемпионате мира, который прошел в этом году с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    «Наше выступление на ЧМ-2018 можно оценить «пятеркой» по эмоциям и твердой «четверкой» по результату.

    Что касается Лиги наций, то мы играли с равными соперниками, чувствовали себя довольно комфортно в группе. Расстроились, что не смогли подняться на дивизион выше, уступив Швеции по личным встречам», – сказал Черчесов.

    На чемпионате мира-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). На стадии 1/8 финала команда Черчесова победила испанцев (1:1, 4:3).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    04.12.2018 18:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +799

      амани 7 декабря 2018, 09:57

      черт возьми, да что ты несешь?.....у меня у одного такое впечатление , что мы выиграли чемпионат мира?.......да уймись ты уже Черчесов, мы выиграли две игры у аутсайдеров.........

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 22:07

      Мы все еще живем прошлым а пора уже задуматься о будущем.

      1
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 4 декабря 2018, 19:03

      Да харош уже! скоро ЧЕ а ты все ещё ни как не успокоишся

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 4 декабря 2018, 18:58

      Я не согласен. По эмоциям 5, самоотдача 5 результат 3

      1
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