Черчесов: «В «Спартак» осенью меня никто не звал, никаких переговоров я ни с кем не вел»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что этой осенью его не приглашали в «Спартак».

После отставки Массимо Карреры 22 октября в СМИ появились слухи, что Черчесов может возглавить красно-белых.

«Я привык мыслить не абстракциями, а конкретными категориями. Думал ли я о том, чтобы возглавить сборную России? Когда предложили, стал размышлять. Хотел бы я дать интервью? Если бы не ваш звонок, и разговора этого не было бы. Зачем думать о том, чего нет?

В «Спартак» минувшей осенью меня никто не звал, никаких разговоров на эту тему я ни с кем не вел», – сказал Черчесов.