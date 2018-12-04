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    • Черчесов: «В «Спартак» осенью меня никто не звал, никаких переговоров я ни с кем не вел»

    Черчесов: «В «Спартак» осенью меня никто не звал, никаких переговоров я ни с кем не вел»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что этой осенью его не приглашали в «Спартак».

    После отставки Массимо Карреры 22 октября в СМИ появились слухи, что Черчесов может возглавить красно-белых.

    «Я привык мыслить не абстракциями, а конкретными категориями. Думал ли я о том, чтобы возглавить сборную России? Когда предложили, стал размышлять. Хотел бы я дать интервью? Если бы не ваш звонок, и разговора этого не было бы. Зачем думать о том, чего нет?

    В «Спартак» минувшей осенью меня никто не звал, никаких разговоров на эту тему я ни с кем не вел», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2018 14:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 4 декабря 2018, 16:12

      Уже был хватит!!!!Смотри за сборной,а то частенько стали обсираться.

      0
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 4 декабря 2018, 16:11

      И слава богу

      0
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      Рейтинг: +2724

      АЛЕКС 58 4 декабря 2018, 15:27

      У тебя два варианта.1. В космос. 2. В горы,овец пасти

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 декабря 2018, 15:00

      Кому ты нужен, пень обоссанный.

      0
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      Рейтинг: +6309

      rash1959 4 декабря 2018, 14:42

      А ты и на... там никому не ус....

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