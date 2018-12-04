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    • Аршавин: «После перехода в «Арсенал» меня узнал весь мир. Это была реклама российскому футболу»

    Аршавин: «После перехода в «Арсенал» меня узнал весь мир. Это была реклама российскому футболу»

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей игре за «Арсенал». Футболист перешел в лондонский клуб из «Зенита» зимой 2009 года. Россиянин провел в составе «канониров» 105 матчей, в которых забил 23 гола.

    «После перехода в «Арсенал» меня узнал весь мир, это была реклама российскому футболу. После перехода в чемпионат Англии я почувствовал изменение скорости мышления, там все быстрее и очень много физических контактов.

    Работа под руководством Арсена Венгера? Он всегда был очень спокоен и давал только конструктивные замечания, — заявил Аршавин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2018 11:45
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 декабря 2018, 03:42

      Ху..вая реклама Андрюша...С чипсами лучше получилось...

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 4 декабря 2018, 20:38

      Кого вообще интересует мнение этого жирного куска овна?!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 декабря 2018, 18:43

      Шава на данный момент -- самый известный и уважаемый Российский игрок (для адекватных болел) -- и он это заслужил !!!

      3
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      Рейтинг: +1

      vbn123 4 декабря 2018, 18:07

      Всем тем кто описался ниже, скажу следующее, Вы ребятки сами себя унизили и показали на сколько Вы никчемны и закомплексованы в своей глупости. А АСА ВЕЛИКИЙ ИГРОК И ЗВЕЗДА МИРОВОГО УРОВНЯ! И вы это знаете, вот отсюда и ваш понос словесный идет.) Ну это хорошо, страна должна знать своих идиотов в лицо.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год > vbn123 5 декабря 2018, 09:45

      Какой же вы убогий задрот! Да еще ассоциируете себя со страной... Мания величия жалкого засранца.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 4 декабря 2018, 18:05

      Особенно после покера!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 4 декабря 2018, 15:37

      весь мир узнал о маленьком члене сборной России

      0
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Sanloko 4 декабря 2018, 17:50

      Боже бедолага, в добавок к маленькому мозгу, у тебя еще и пиписка маленькая, жаль тебя убогий ты.)

      -1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 4 декабря 2018, 15:10

      Ага, особенно после того, как Андрюша в лондонском пабе нажрался и бурагозил на камеру )))

      1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > WhiteEgon 4 декабря 2018, 17:53

      Это ты про себя, только ты не в лондонском, а в захолустном "клубе" бурагозил.)) Видимо за живое задевает, вон как корежит Вас.)) В свое свободное время, человек волен делать все что хочет, а расслабляются все футболисты, все до единого. Руни вообще не просыхает и без штанов на камеру позирует. Ты дурака, это видно.

      -2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > vbn123 5 декабря 2018, 09:37

      А ты как расслабляешься? Смотришь гей-порно и теребонькаешь свой жалкий стручок, неудачник? )))))
      Иди уже в школу, а то мамка заругает ))

      0
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 4 декабря 2018, 13:43

      В таких случаях у нас пишут
      Ржунемогу

      0
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Алеха32 4 декабря 2018, 17:54

      Свинки и кони, взбудоражились)) Это радует!!! Ржи, тебе больше ведь и делать нечего. А Андрей действительно прославил Россию на весь мир своей игрой и талантом!!!

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      Рейтинг: +11602

      alex1951 4 декабря 2018, 13:30

      Вся жисть Шавы сплошная реклама.
      Футбола,чипсов,семьи(так жить низзя),высказывании,интриг.....
      А вишенкой на торте является песенка Семена Слепакова ,,маленький член,,.....
      Рекомендую,кто не слыхал)))

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > alex1951 4 декабря 2018, 17:57

      Так не живи, дружочек.) Про чипсы Месси расскажи, личная жизнь, не твое собачье дело. Развод - дело житейское, сделали из этого чуть не единственного разведенного мужика на Планете. Идиотизм!! А песенка персонажа,у которого действительно этот член аленький, вот он и самовыразился, чтобы свою никчемность как -то прикрыть. Ты такой же примитив, с таким же членом.)

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 4 декабря 2018, 13:15

      И покер Ливерпулю!

      4
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