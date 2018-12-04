Аршавин: «После перехода в «Арсенал» меня узнал весь мир. Это была реклама российскому футболу»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей игре за «Арсенал». Футболист перешел в лондонский клуб из «Зенита» зимой 2009 года. Россиянин провел в составе «канониров» 105 матчей, в которых забил 23 гола.

«После перехода в «Арсенал» меня узнал весь мир, это была реклама российскому футболу. После перехода в чемпионат Англии я почувствовал изменение скорости мышления, там все быстрее и очень много физических контактов.

Работа под руководством Арсена Венгера? Он всегда был очень спокоен и давал только конструктивные замечания, — заявил Аршавин.