Месси, Роналду и Рамос не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча-2018» от France Football

Вообще не понятна политика вручения ЗМ! Зачем за ранее говорить имя победителя! Где интрига господа! Конечно, какой дурак поедет на церемонию, если уже известен победитель! Очевидно эта Церемония потеряла смысл и интригу!
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Реала» Серхио Рамос не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча-2018» от журнала France Football. Мероприятие проходит в Париже.
Месси занял пятое место в голосовании, Рамос – 19-е, Роналду – второе.
Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу