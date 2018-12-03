Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Месси, Роналду и Рамос не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча-2018» от France Football

    Месси, Роналду и Рамос не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча-2018» от France Football

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Реала» Серхио Рамос не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча-2018» от журнала France Football. Мероприятие проходит в Париже.

    Месси занял пятое место в голосовании, Рамос – 19-е, Роналду – второе.

    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1389

      Fin035 4 декабря 2018, 13:37

      Вообще не понятна политика вручения ЗМ! Зачем за ранее говорить имя победителя! Где интрига господа! Конечно, какой дурак поедет на церемонию, если уже известен победитель! Очевидно эта Церемония потеряла смысл и интригу!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Fin035 4 декабря 2018, 15:31

      а никто и не говорил, это всё инсайдерская инфа, которая может и не подтвердится по факту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:08

      Их там никто и не ждал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 4 декабря 2018, 10:01

      Это еще раз подтверждает, что все известно заранее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Damir07 4 декабря 2018, 10:01

      Вот те кто не приехал они не заслуживают уважения им нельзя давать в будущем эту награду а то что дали надо забрать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 декабря 2018, 07:17

      Не по Сеньке шапка. Привыкли купаться в лучах славы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 4 декабря 2018, 06:46

      Недостойное поведение. Вот Роналду точно мог бывшего одноклубника поздравить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 4 декабря 2018, 04:46

      Пижоны....профурсетки....целки ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 4 декабря 2018, 00:42

      После игры лучше отдохнуть и восстановиться, чем переть на церемонию, где раструбили во всю какой будет результат. В таком случае, лучше почтой на дом приз присылали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 декабря 2018, 00:35

      Уроды!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Lilipyt > Docentusa 4 декабря 2018, 00:43

      не надо было им раньше времени трепаться о победителе

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 