Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч-2018» от France Football. Впервые за 12 лет он не вошел в тройку

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч-2018» от журнала France Football.

Месси вместе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду чаще всех выигрывал «Золотой мяч» (оба – по пять раз).

Впервые за 12 лет аргентинец не вошел в финальную тройку.

twit text — #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.

Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу