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    • Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч-2018» от France Football. Впервые за 12 лет он не вошел в тройку

    Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч-2018» от France Football. Впервые за 12 лет он не вошел в тройку

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч-2018» от журнала France Football.

    Месси вместе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду чаще всех выигрывал «Золотой мяч» (оба – по пять раз).

    Впервые за 12 лет аргентинец не вошел в финальную тройку.

    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

    Источник: France Football

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    03.12.2018 23:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1389

      Fin035 4 декабря 2018, 12:51

      Не думаю, что Лео обиделся! Он уже давно всем и все доказал, и Роналду тоже! Просто на сегодняшний день босы решили сделать перезагрузку для этого трофея и думаю это правильно! Надо чтобы молодое поколение почувствовали интригу и жажду в победе в каждом матче и в каждом турнире! Теперь когда все увидели, что власть за ЗМ сменилась, думаю теперь веселуха попрет!)) И это круто! Ждем новых звезд!

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:06

      ЧМ 2018 для него стал неудачным - это все и решило.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 4 декабря 2018, 15:14

      не, думаю, всё решил именно великий слив Роме в ЛЧ. Так у Барсы хорошие шансы были идти дальше и Месси бы ещё мог забить.
      На ЧМ Аргентина не в первый раз выступает плохо, но раньше это не было помехой для ЗМ, да и на ЧМ Лео всё-таки забивал и старался как мог.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > Cules2013 4 декабря 2018, 16:03

      Аргумент хороший. Но дальше если не ошибаюсь их ждал Ливерпуль с еще не травмированным Салахом.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 декабря 2018, 05:02

      Вот сразу значимость этого трофея и упала.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 декабря 2018, 00:47

      все равно он лучший !

      2
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      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 4 декабря 2018, 00:32

      Решает всё Клубные достижения и Сборная теперь, а индивидуальные достижения! Месси на голову всех по голам, ассистам, по всему лучше, но вот ЗМ ушёл в ЛЧ и Сборную! Моё мнение это 1. Месси 2. Салах 3. Мбаппе

      1
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 4 декабря 2018, 00:29

      Решающие баллы игроки набрали за счёт количества проведёных матчей на чемпионате Мира.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Сержтир 4 декабря 2018, 15:15

      Модрич - да, Роналду - нет.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 4 декабря 2018, 00:05

      Не тянет он...

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 3 декабря 2018, 23:58

      корона на голове последнее время как то совсём у лёни не держится..

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > Project Бабангида 4 декабря 2018, 00:05

      Он и без короны себя не плохо чувствует. ))

      3
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