Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч-2018» от France Football. Впервые за 12 лет он не вошел в тройку

Не думаю, что Лео обиделся! Он уже давно всем и все доказал, и Роналду тоже! Просто на сегодняшний день босы решили сделать перезагрузку для этого трофея и думаю это правильно! Надо чтобы молодое поколение почувствовали интригу и жажду в победе в каждом матче и в каждом турнире! Теперь когда все увидели, что власть за ЗМ сменилась, думаю теперь веселуха попрет!)) И это круто! Ждем новых звезд!
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч-2018» от журнала France Football.
Месси вместе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду чаще всех выигрывал «Золотой мяч» (оба – по пять раз).
Впервые за 12 лет аргентинец не вошел в финальную тройку.
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— #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.
Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу