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    • Комбаров: «Глушаков справедливо носит капитанскую повязку»

    Комбаров: «Глушаков справедливо носит капитанскую повязку»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о выборе капитана в команде. По словам футболиста, полузащитник Денис Глушаков справедливо носит капитанскую повязку.

    Ранее фанатское объединение «Фратрия» призвало руководство лишить Глушакова звания капитана «Спартака».

    «Глушаков на тот момент был капитаном уже почти полтора года, и вдруг внезапно поднялся вопрос о новом голосовании. Инициатива исходила от Карреры (бывший главный тренер – прим. ред.). Возможно, Денис его не устраивал чем-то и он хотел поменять капитана самым справедливым способом – голосованием команды.

    Ну и состоялось голосование. Денис набрал наибольшее количество голосов, причeм превышающее чуть ли не в два раза остальных. Говорили про каких-то молодых ребят. Там было-то один-два игрока из «молодeжки». Ну, может, три, максимум. А перевес почти двукратный. Считаю, голосование состоялось справедливое, честное и Денис справедливо с капитанской повязкой», – сказал Комбаров в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч ТВ».

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2018 22:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 11:36

      По тому какой состав вышел в матче с Рапидом видно ,кто всем управляет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 4 декабря 2018, 08:05

      Один-два? Может три? Кто-нибудь расскажите Комбарову, что списки в СМИ публикуют... Какие ж дебилы, Господи...

      1
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 4 декабря 2018, 02:22

      Так же справедливо он носит ярмо "Иуда" "Гондон" "шлюха" тоже заслужил

      1
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 4 декабря 2018, 02:04

      Детский лепет и комментировать не хочется.
      Ясно одно, за эти слова никто отвечать не будет, круговая порука.
      Хуже не придумаешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 декабря 2018, 00:09

      Там было-то один-два игрока из «молодeжки». Ну, может, три, максимум.
      ----------------------------------------------------------------------------
      31-3=28.
      Двадцать восемь игроков основы получается у нас?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 3 декабря 2018, 23:29

      Комбаров: меня справедливо называют генератор случайных навесов...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 23:26

      Полтора года Глушаков был капитаном и вдруг внезапно тренер поднял вопрос о новом голосовании. Ни с того, ни с сего? Без причин? Или Каррера дурак, или нас тут за дураков держат.
      В общем, судя по вашим отзывам перерос уже капитана Глушаков, надо провести новое голосование о присвоении ему майора. Цирк никуда не уехал, клоуны остались, смешите народ и дальше...

      4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 3 декабря 2018, 23:25

      Каких еще можно ожидать слов от члена опг Ромашка кроме как в поддержку своего босса!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 3 декабря 2018, 23:18

      вы с ним на пару незаслуженно сидите на контракте! только мешаете нормальным ребятам в состав попасть

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5701

      afw13 3 декабря 2018, 23:02

      весьма спорное утверждение.

      4
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