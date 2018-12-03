Комбаров: «Глушаков справедливо носит капитанскую повязку»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о выборе капитана в команде. По словам футболиста, полузащитник Денис Глушаков справедливо носит капитанскую повязку.

Ранее фанатское объединение «Фратрия» призвало руководство лишить Глушакова звания капитана «Спартака».

«Глушаков на тот момент был капитаном уже почти полтора года, и вдруг внезапно поднялся вопрос о новом голосовании. Инициатива исходила от Карреры (бывший главный тренер – прим. ред.). Возможно, Денис его не устраивал чем-то и он хотел поменять капитана самым справедливым способом – голосованием команды.

Ну и состоялось голосование. Денис набрал наибольшее количество голосов, причeм превышающее чуть ли не в два раза остальных. Говорили про каких-то молодых ребят. Там было-то один-два игрока из «молодeжки». Ну, может, три, максимум. А перевес почти двукратный. Считаю, голосование состоялось справедливое, честное и Денис справедливо с капитанской повязкой», – сказал Комбаров в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч ТВ».

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс