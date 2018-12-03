Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Манчини: «Балотелли проматывает свой талант. Надеюсь, в будущем у него что-то щелкнет в голове»

    Манчини: «Балотелли проматывает свой талант. Надеюсь, в будущем у него что-то щелкнет в голове»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини с сожалением высказался о фигуре нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. Специалист считает, что игрок теряет талант.

    «Балотелли проматывает свой талант. Однако я думаю, что он еще сможет радовать болельщиков. Надежда умирает последней. Хочу, чтобы у него что-то щелкнуло в голове. Время-то летит», – сказал Манчини.

    Балотелли 28 лет.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 5 декабря 2018, 15:55

      Среди белых футболистов то же придурков хватает,но среди негров намного чаще.Но негры и физически более одарённы чем белые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 4 декабря 2018, 13:44

      кучу лет ждут, а все не щелкает) дебил и есть дебил, в футболе, как и везде, их хватает. Странно, что талант есть.. откуда он взялся у такого? мог бы стать очень крутым значит, была б голова .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      El_Chori 3 декабря 2018, 22:57

      В каком будущем, Бобби?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 3 декабря 2018, 22:23

      Там просто нечему щёлкать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > starche 4 декабря 2018, 14:50

      При изготовлении забыли выключатель поставить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 3 декабря 2018, 21:22

      Он не полузащитник

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 