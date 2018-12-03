Манчини: «Балотелли проматывает свой талант. Надеюсь, в будущем у него что-то щелкнет в голове»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини с сожалением высказался о фигуре нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. Специалист считает, что игрок теряет талант.

«Балотелли проматывает свой талант. Однако я думаю, что он еще сможет радовать болельщиков. Надежда умирает последней. Хочу, чтобы у него что-то щелкнуло в голове. Время-то летит», – сказал Манчини.

Балотелли 28 лет.