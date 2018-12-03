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    • «Спорт-Экспресс»: завтра в Риме Айртон пройдет медосмотр для «Спартака»

    «Спорт-Экспресс»: завтра в Риме Айртон пройдет медосмотр для «Спартака»

    Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас сегодня вылетает из Рио-де-Жанейро в Рим. Во вторник 21-летний футболист пройдет в итальянской столице медицинское обследование перед переходом в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за бразильца 7 миллионов евро.

    В текущем сезоне Айртон провел за «Флуминенсе» 38 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2018 16:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 декабря 2018, 00:38

      Если левый защ, то Комбарику привет. Если центральный - то привет Кутепу.
      Хотя они стоят друг друга.
      Нужно ещё кого-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 декабря 2018, 18:12

      Ху из мистер Айртон? На трансфермаркете такого игрока даже нет в команде, только 28 летний центральный защ.

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      Рейтинг: +10

      FORZA_JUVE > ivanthebest 3 декабря 2018, 22:07

      Там по-другому пишется просто. Ayrton Lucas, цена 1.5 млн., левый защ, 21 год

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 декабря 2018, 17:30

      Там в Риме что, главный футбольный диспансер? Что не медосмотр, то там )

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > APchelov 4 декабря 2018, 00:34

      Они в Ватикане проходят медосмотр.)))

      0
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      Рейтинг: +13

      jam23 3 декабря 2018, 17:25

      наконец-то качественный левый защитник)

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      Рейтинг: +876

      movie > jam23 3 декабря 2018, 18:20

      а кто это?

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 декабря 2018, 17:18

      Интересно, этот трансфер согласовали с Кононовым?

      1
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 3 декабря 2018, 17:06

      У ЦСКА отличное приобретение - Бекао. Вот бы и Айртон такого же уровня.

      1
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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев > DOCTOR PENALTY 3 декабря 2018, 17:32

      тогда уж уровня Марио Фернандеса чтобы в теории мог усилить сборную нашу!

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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY > Украина для Геев 3 декабря 2018, 17:45

      Фернандес намного старше и опытнее.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Украина для Геев 4 декабря 2018, 00:37

      О как. Давайте теперь наберём бразилов, аргентосов и т.п. Зачем своих растить?

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