«Спорт-Экспресс»: завтра в Риме Айртон пройдет медосмотр для «Спартака»

Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас сегодня вылетает из Рио-де-Жанейро в Рим. Во вторник 21-летний футболист пройдет в итальянской столице медицинское обследование перед переходом в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за бразильца 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Айртон провел за «Флуминенсе» 38 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.