Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас обойдется «Спартаку» в 7 миллионов. Им интересовался «Зенит»

Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас в скором времени может продолжить карьеру в российском чемпионате.

В услугах бразильского футболиста заинтересован «Спартак». Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

В ближайшее время 21-летний Лукас пройдет медосмотр в одной из клиник Италии. По его результатам будет принято решение о подписании контракта с российским клубом.

«Флуминенсе» принадлежат 50% спортивных прав на игрока. Клуб получит за трансфер соответственно 3,5 миллиона. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Зенита».

В текущем году Лукас провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии.