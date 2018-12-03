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    • Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас обойдется «Спартаку» в 7 миллионов. Им интересовался «Зенит»

    Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас обойдется «Спартаку» в 7 миллионов. Им интересовался «Зенит»

    Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас в скором времени может продолжить карьеру в российском чемпионате.

    В услугах бразильского футболиста заинтересован «Спартак». Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

    В ближайшее время 21-летний Лукас пройдет медосмотр в одной из клиник Италии. По его результатам будет принято решение о подписании контракта с российским клубом.

    «Флуминенсе» принадлежат 50% спортивных прав на игрока. Клуб получит за трансфер соответственно 3,5 миллиона. Ранее сообщалось о заинтересованности в его услугах со стороны «Зенита».

    В текущем году Лукас провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии.

    Источник: Globo

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    03.12.2018 09:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 15:51

      А теперь начинаем вспоминать качественных бразильских защитников (в обороне качественных). Их по пальцам одной руки... и когда им 21 год, им ни в Спартак, ни вообще в Россию уже не надо.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 14:11

      Тренеру конечно видней ,но оборону надо укреплять ,качественно.

      1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 3 декабря 2018, 13:43

      Поедут за Лукасом за 7 лямов, а привезут Педро и за 15

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 декабря 2018, 11:10

      Оборона Флуминенсе проходной двор, 7 миллионов там никто не стоит, задолбал уже пес привозить из Бразилии клоунов...

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > кузнецов артем 3 декабря 2018, 13:55

      он спец по автоголам.даааааа уж только спартаку такого и не хватало.рпл без клоунов это не рпл

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 10:38

      Им интересовался «Зенит», но передумал.

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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 3 декабря 2018, 10:01

      Да Зенит кем только не интересуется, а в итоге подписывает очередной шлак с охиренным контрактом в образе Маркизио

      2
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 3 декабря 2018, 09:52

      Зенита.. Динама..

      0
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