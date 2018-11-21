Рамирес из «Краснодара» и Айртон из «Флуминенсе» – кандидаты на переход в «Зенит»

«Зенит» в зимнее трансферное рассчитывает укрепить позицию левого защитника, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, петербургский клуб рассматривает вариант покупки Кристиана Рамиреса у «Краснодара». В текущем сезоне РПЛ 24-летний эквадорец вышел на поле в 11-ти матчах, отметившись одной результативной передачей.

В число претендентов на трансфер также входит игрок обороны «Флуминенсе» Айртон. 21-летний игрок провел 26 матчей в текущем сезоне.

Команда Сергея Семака после 14-ти туров чемпионата России возглавляет чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на пять баллов.