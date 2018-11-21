Рамирес из «Краснодара» и Айртон из «Флуминенсе» – кандидаты на переход в «Зенит»

Ну ладно бы у Рамиреса был российский паспорт. Но у него нет такого документа. Скауты Зенита совсем отупели, что не могут в Европе или Южной Америке игрока себе найти? Неужели надо тащить легионеров из одного клуба РПЛ в другой? Не понимаю такой организационно-селекционной импотенции...
«Зенит» в зимнее трансферное рассчитывает укрепить позицию левого защитника, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, петербургский клуб рассматривает вариант покупки Кристиана Рамиреса у «Краснодара». В текущем сезоне РПЛ 24-летний эквадорец вышел на поле в 11-ти матчах, отметившись одной результативной передачей.
В число претендентов на трансфер также входит игрок обороны «Флуминенсе» Айртон. 21-летний игрок провел 26 матчей в текущем сезоне.
Команда Сергея Семака после 14-ти туров чемпионата России возглавляет чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на пять баллов.