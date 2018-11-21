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    Рамирес из «Краснодара» и Айртон из «Флуминенсе» – кандидаты на переход в «Зенит»

    «Зенит» в зимнее трансферное рассчитывает укрепить позицию левого защитника, сообщает «Чемпионат».

    По данным источника, петербургский клуб рассматривает вариант покупки Кристиана Рамиреса у «Краснодара». В текущем сезоне РПЛ 24-летний эквадорец вышел на поле в 11-ти матчах, отметившись одной результативной передачей.

    В число претендентов на трансфер также входит игрок обороны «Флуминенсе» Айртон. 21-летний игрок провел 26 матчей в текущем сезоне.

    Команда Сергея Семака после 14-ти туров чемпионата России возглавляет чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на пять баллов.

    Источник: Чемпионат

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    21.11.2018 23:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +177

      ДениМ 22 ноября 2018, 23:56

      Ну ладно бы у Рамиреса был российский паспорт. Но у него нет такого документа. Скауты Зенита совсем отупели, что не могут в Европе или Южной Америке игрока себе найти? Неужели надо тащить легионеров из одного клуба РПЛ в другой? Не понимаю такой организационно-селекционной импотенции...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 19:18

      Был некто Айртон у ЖюльВерна, кат последний, за которым они по 37-й параллели весь мир объехали гоняясь. Не из его потомков-ли?

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 ноября 2018, 18:44

      разговоры разговоры когда выйдут на поле тогда и надо писать

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:37

      24-летний эквадорец вышел на поле в 11-ти матчах, отметившись одной результативной передачей...
      Результативность зашкаливает! Мало Зениту своего барахла, на российской барахолке купленного? Всю селекционную службу повесить на Дворцовой вверх ногами, взяточников!

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      Рейтинг: +67857

      portero > prezent2017 22 ноября 2018, 19:14

      так он защитник, с чего он голы должен клепать? быстро бегает и с мячом дружит

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 22 ноября 2018, 16:30

      Готовьте 20 лямов евриков и берите- только деньги вперед!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 08:24

      Какие позиции надо укреплять и от каких пассажиров избавляться Семак знает и озвучивал это публично и самим митрофанушкам тоже. Пусть работают и шерстят трансферный рынок в поисках качественных исполнителей.

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 22 ноября 2018, 06:21

      Это конечно все хорошо, а сам Краснодар планирует продажу Рамиреса?

      4
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      Рейтинг: +592

      spaike 22 ноября 2018, 04:25

      Лучше Скопинцева взять.

      0
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      Рейтинг: +965

      arok 22 ноября 2018, 02:59

      Такая корова нужна самому! Надеюсь Рамирес останеться, хороший игрок, жаль если уйдёт.

      3
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/blodka

      -6
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