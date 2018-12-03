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    • Рахимов: «Предложил спортдиректору «Енисея» снять штаны и сыграть в футбол. Он на поле не вышел»

    Рахимов: «Предложил спортдиректору «Енисея» снять штаны и сыграть в футбол. Он на поле не вышел»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, как футболисты его команды чувствовали себя на поле в матче 16-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:1). Встреча прошла в Красноярске в субботу при температуре минус 15-16 градусов мороза.

    – О травмах и болезнях после матча в Красноярске точно не скажу, потому что у команды выходной, но насколько знаю, последствий удалось избежать. В перерыве и после игры просил наших врачей дать футболистам все необходимое, чтобы избежать заболеваний.

    Да и вообще играть в таких условиях – ненормально. Не все футболисты понимали, что происходит. Думбья уже в перерыве попросил, чтобы его заменили. Я видел, что толку от него на поле не было, он просто ходил и дышал в перчатки, поэтому в итоге его заменил. Другой пример – Мохаммади. Он очень быстрый игрок, его мало кто может обогнать, но в Красноярске его обходили, как стоячего. Я даже не стал ему что-то говорить в перерыве, потому что понимал условия, когда у меня у поля глаза мороз резал. Вот и иранец говорил, что просто ничего не видит, что происходит на поле.

    – Профсоюз игроков хочет усовершенствовать систему замера температуры. Правильно?

    – Конечно! То, что случилось в Красноярске, повторяться не должно. Сначала градусник показывают одну температуру, через пять минут – другую. А в итоге везде в городе столбик термометра показывает ниже 16 градусов, и только один на весь город показывает температуру выше. Разве это нормально? Я ведь предложил их спортивному директору снять штаны и сыграть в футбол с игроками, но он на поле не вышел.

    Про зиму в русском футболе у нас есть целый подкаст. Ищем виноватых в скандале с матчем Енисей-Ахмат. Объяснили, как российскому футболу бороться с холодами. Рассказали, за какими командами следить в зимнем перерыве. Даже про фигурное катание поговорили:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2018 14:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 декабря 2018, 00:45

      Вам же было письмо от Енисея, что бы поменяться турами. Сыграли бы в августе в гостях, сейчас бы играли дома в тепле. От манежа вы отказались. Тут уж конечно руководство Енисея пошло на принцип. Вы-то видимо хотели нейтральное поле выбить? И скорее всего в Москве, где болельщиков Ахмата в десятки раз больше болельщиков Енисея.

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 3 декабря 2018, 19:00

      Что за ложь?Вы согласие дали играть на морозе,предлагали Манеж,вы отказались.,вот и мёрзли по своей тупости.,гордые слишком нытики((((

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 декабря 2018, 18:18

      Да ладно, наши бабушки в подтрусниках с начосом бегали в 30-градусный мороз, это современная мОлодежь изнежена

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 декабря 2018, 17:50

      А причем здесь спортдиректор Енисея ?

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      Рейтинг: +1506

      balam > Бухбух 3 декабря 2018, 19:02

      догадайся. а Рахимов еще тот весельчак.

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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 3 декабря 2018, 17:09

      В ворота - автора календаря.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 3 декабря 2018, 14:51

      После игры коньячок наверное вместо микстуры!!

      2
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 3 декабря 2018, 14:39

      Вам господа предлагали обменяться матчами, предлагали сыграть в манеже. Вы все предложения вместе с РПЛ отвергли. Так что по снятию штанов это про вас. Снять да выпороть...

      5
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