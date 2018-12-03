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    • «Чемпионат»: «Спартак» еще не решил вопрос с трансфером Айртона. Альтернатива – Скопинцев

    «Чемпионат»: «Спартак» еще не решил вопрос с трансфером Айртона. Альтернатива – Скопинцев

    «Спартак» пока не достиг договоренности с «Флуминенсе» о переходе защитника Айртона Лукаса.

    Ранее сообщалось, что москвичи согласовали трансфер за 7 миллионов евро.

    В этом сезоне бразилец провел за клуб из Рио-де-Жанейро 38 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

    «Спартак» рассматривает альтернативные варианты из Европы. Помимо этого, в шорт-лист красно-белых входит оборонительный полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2018 13:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 декабря 2018, 15:35

      Руки прочь от Димки...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 > zico2205 3 декабря 2018, 16:02

      У тебя забыли спросить

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 3 декабря 2018, 14:59

      ого, Кутепов стал нервничать, прочитав данную новость))

      2
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 > KLIM777 4 декабря 2018, 10:56

      Ты когда текст читаешь, вдумываешься в смысл его содержания????????. Мне кажется, что нет....Причем здесь Скопинцев, когда основная тематика статьи связана с ЗАЩИТНИКОМ Айртоном Лукасом ??????????

      0
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 3 декабря 2018, 14:09

      Неизвестно кто такой Айртон, но альтернатива очень хорошая! Неплохо бы вместе с альтернативой вернуть ещё Паршивлюка.

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > DOCTOR PENALTY 3 декабря 2018, 14:39

      Альтернативу дешевле 7 лямов не продадут.Тем более еще и зенит хочет эту альтернативу.А Паршивлюка Валера вообще не отдаст.

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Yurok161 3 декабря 2018, 15:25

      А по моему мнению Паршивлюк и не нужен. Нашёл себя в Ростове - хорошо. Пусть там и дальше играет.

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