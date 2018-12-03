«Чемпионат»: «Спартак» еще не решил вопрос с трансфером Айртона. Альтернатива – Скопинцев

«Спартак» пока не достиг договоренности с «Флуминенсе» о переходе защитника Айртона Лукаса.

Ранее сообщалось, что москвичи согласовали трансфер за 7 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел за клуб из Рио-де-Жанейро 38 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

«Спартак» рассматривает альтернативные варианты из Европы. Помимо этого, в шорт-лист красно-белых входит оборонительный полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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