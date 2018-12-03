Егоров – о пенальти в матче «Ростова» и ЦСКА: «Раз судья назначил – значит, был»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с назначением пенальти в матче 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (0:0). Удар не реализовал полузащитник Никола Влашич.

«Был ли пенальти на Сигурдссоне в ворота «Ростова»? Ну раз судья назначил, значит, был. Остальное без комментариев», – сказал Егоров.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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