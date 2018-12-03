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    • Егоров – о пенальти в матче «Ростова» и ЦСКА: «Раз судья назначил – значит, был»

    Егоров – о пенальти в матче «Ростова» и ЦСКА: «Раз судья назначил – значит, был»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с назначением пенальти в матче 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (0:0). Удар не реализовал полузащитник Никола Влашич.

    «Был ли пенальти на Сигурдссоне в ворота «Ростова»? Ну раз судья назначил, значит, был. Остальное без комментариев», – сказал Егоров.

    Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

    Тренер вратарей «Ростова»: «Песьяков не гадал. Влашич пробил пенальти именно так, как мы и ожидали»

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    Источник: Sport24

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    03.12.2018 12:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 3 декабря 2018, 18:37

      Ладно проехали уже,пенальти не забили счет тот же,больше всего бесит так это пас друг другу по воздуху,ну как можно быстро принять мяч на голову и обработать?это болезнь Ростова!

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 3 декабря 2018, 16:47

      когда введут повторы то будет писец москве и питеру

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 16:25

      Жаль, что здесь роботизацию не внедрить, чтобы они заменили эти футбольных неандертальцев...

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 декабря 2018, 16:22

      Пока не внедрят WAR такие идиоты, как Егоров будут выдавать явную ошибку судьи, за правильное решение.

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > fanchik 3 декабря 2018, 19:43

      Да не будет толку от вашего VAR!!!Или ты думаешь,что Егоров не смотрел повтор с назначением пенальти перед тем как дать интервью?

      1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 3 декабря 2018, 15:31

      Егоров олень, он любого оленя из своего стада отмажет.

      3
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 3 декабря 2018, 14:10

      нарушение было...это точно...

      но вот до штрафной или в штрафной - это непонятно....

      плюс арбитр не среагировал на толчок другого футболиста ЦСКА - этот толчок точно До штрафной...

      пеналь нереализован - значит его Не было!!!

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 3 декабря 2018, 14:00

      Вооот!А вы про VAR говорите.Трактуют как хотят))

      3
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      Рейтинг: +187

      maxpav 3 декабря 2018, 13:56

      "Железная логика" продажного!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 3 декабря 2018, 13:46

      Вообще этот кооператив судей пора прикрывать,с судейством уже давно надо что-то делать.

      5
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      Рейтинг: +67995

      portero > владимир миронов 3 декабря 2018, 15:04

      судить то кто-то должен, в стране не выгнать чинуш со своих мест, их все устраивает

      4
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 3 декабря 2018, 13:35

      Чмо..

      3
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