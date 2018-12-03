Егоров – о пенальти в матче «Ростова» и ЦСКА: «Раз судья назначил – значит, был»

Ладно проехали уже,пенальти не забили счет тот же,больше всего бесит так это пас друг другу по воздуху,ну как можно быстро принять мяч на голову и обработать?это болезнь Ростова!
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с назначением пенальти в матче 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (0:0). Удар не реализовал полузащитник Никола Влашич.
«Был ли пенальти на Сигурдссоне в ворота «Ростова»? Ну раз судья назначил, значит, был. Остальное без комментариев», – сказал Егоров.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Тренер вратарей «Ростова»: «Песьяков не гадал. Влашич пробил пенальти именно так, как мы и ожидали»
Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой