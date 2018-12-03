Тренер вратарей «Ростова»: «Песьяков не гадал. Влашич пробил пенальти именно так, как мы и ожидали»

Тренер вратарей «Ростова» Александр Гутеев положительно оценил игру голкипера команды Сергея Песьякова, который отразил удар с 11-метровой отметки в матче с ЦСКА.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 0:0.

– Сегодня лучшим игроком признан Песьяков. Как оцените игру своего подопечного?

– Положительно. Сергей своими действиями вносил уверенность в игру партнеров. Выручил команду в эпизоде с пенальти и не дал усомниться в своем мастерстве. Когда вратарь играет на ноль – это всегда хорошо.

– Показалось, что Сергей не гадал, а реагировал на удар Влашича. Это ваша установка?

– Рабочий момент. Он действительно не гадал, мы просматривали, как бьют пенальти футболисты ЦСКА, в частности, Влашич, который чаще всего исполняет одиннадцатиметровые в составе армейцев. Он пробил именно так, как и ожидали.

Это обычная практика, в настоящее время в большинстве команд используют современные технологии и информацию, которую они дают. Другой момент – насколько это поможет. В любом случае, предупрежден – значит, вооружен.