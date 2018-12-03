Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер вратарей «Ростова»: «Песьяков не гадал. Влашич пробил пенальти именно так, как мы и ожидали»

    Тренер вратарей «Ростова»: «Песьяков не гадал. Влашич пробил пенальти именно так, как мы и ожидали»

    Тренер вратарей «Ростова» Александр Гутеев положительно оценил игру голкипера команды Сергея Песьякова, который отразил удар с 11-метровой отметки в матче с ЦСКА.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 0:0.

    – Сегодня лучшим игроком признан Песьяков. Как оцените игру своего подопечного?

    – Положительно. Сергей своими действиями вносил уверенность в игру партнеров. Выручил команду в эпизоде с пенальти и не дал усомниться в своем мастерстве. Когда вратарь играет на ноль – это всегда хорошо.

    – Показалось, что Сергей не гадал, а реагировал на удар Влашича. Это ваша установка?

    – Рабочий момент. Он действительно не гадал, мы просматривали, как бьют пенальти футболисты ЦСКА, в частности, Влашич, который чаще всего исполняет одиннадцатиметровые в составе армейцев. Он пробил именно так, как и ожидали.

    Это обычная практика, в настоящее время в большинстве команд используют современные технологии и информацию, которую они дают. Другой момент – насколько это поможет. В любом случае, предупрежден – значит, вооружен.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 14:03

      По сравнению с игрой за Спартак ,Песьяков прибавил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 10:54

      Влашич спёкся. Мало, что пен не забил, но и при добивании в пустые ворота не попал. А Пися молодец, хоть и отбил прямо перед собой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 декабря 2018, 10:02

      Хороший анализ игроков соперников

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 3 декабря 2018, 09:32

      Равные соперники - равный счёт. По-другому было бы не справедливо. А Песьяков - молодец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13760

      Dominator777 3 декабря 2018, 09:16

      Влашич неудачно пробил пенальти - не сильно, не в угол, на удобной для вратаря высоте, при этом Песьяков еще до удара начал заваливаться в угол. Влашичу надо было разводить вратаря и мяч - бить в другой угол, как он и ранее исполнял пенальти. Но Песьяков все-равно молодец - отразил пенальти, а победителей не судят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > Dominator777 3 декабря 2018, 09:23

      Обычно разводит бьющий, показывая, что будет бить в один угол, а бьет в другой. А если под вратаря подстраиваться и в последнее мгновение что-то менять, это чревато промахом... Говорят, что лучше до последнего бить так, как изначально решил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 3 декабря 2018, 09:03

      Хороший сейв был, да, уверенный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 3 декабря 2018, 09:00

      Вообще офигели. Карпин Ростов на новый уровень поднял, Краснодар на подъеме с Мусаевым, в Спартаке дела налаживаются с Кононовым, Локомотив набрался опыта в ЛЧ и на ходу сейчас, ну Зенит как обычно. Дайте молодежи из ЦСКА поиграть, очки пособирать. А то чет все такие сильные стали.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 3 декабря 2018, 09:11

      ...а тренеры знают кто, когда и куда пробьет игрок соперника

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > vladimir-7 3 декабря 2018, 09:22

      Они хотя бы Влашича предупредили, чтобы он в другой угол ударил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus > bset 3 декабря 2018, 10:17

      Да и ЦСКА как бы не промах)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 