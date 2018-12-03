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    • Фанаты «Спартака» – Глушакову: «Ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон»

    Фанаты «Спартака» – Глушакову: «Ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон»

    Фанатское объединение «Ультра Север» выступило против полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и призвало его покинуть московский клуб.

    Ранее в матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2) один из болельщиков выбежал на поле и напал на футболиста. Болельщика задержали на 10 суток и запретили посещать матчи на пять лет.

    «Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру (бывший главный тренер «Спартака» – прим. ред.). Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал «Спартак». Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас – всех кто всей душой переживает за «Спартак»!

    Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана «Спартака», то мы – нет! Косвенные подтверждения этих слов вы можете увидеть на просторах интернета. Это и записи тогда еще любимой жены Дениса Глушакова, датированные сентябрем 2017 года, где Дарья подтверждает, что Денис в сговоре с руководством «Спартака» намеренно сливал Массимо Карреру... Это и высказывания Дениса в прессе о том, что Каррера не топ-тренер. Это и те самые лайки под негативными постами в адрес действующего тренера команды.

    Но и это не всe. Мы также считаем, что ни один игрок «Спартака», ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить «сор из избы» и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды. Денис неоднократно позволял себе, в том числе и некоторым из нас, нашим братьям, рассказывать о том, какой Каррера физрук и что надолго он не задержится. То есть он это говорил абсолютно незнакомым людям не из клуба. Это недопустимо не только с фанатской точки зрения, но и с точки зрения человеческих отношений.

    Поэтому мы не молчим и не делаем вид, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе «Спартака». Для нас он Иуда, который предал «Спартак», который предал всех нас – болельщиков «Спартака».

    Когда мы протестуем против Глушакова, мы не отказываемся от своей верности «Спартаку»! Мы выступаем за наши идеалы! Мы хотим видеть сильный, настроенный на победу «Спартак»! Мы не хотим видеть приспособленцев на поле, не хотим видеть в роли капитана команды человека, который просто напросто этого недостоин!

    Мы видим, что футболисты и новый тренер «Спартака» выступают в поддержку своего одноклубника. Это характеризует парней только с самой лучшей стороны. Мы рады, что они до конца готовы впрягаться за «своего». Но у нас есть один вопрос: «А что это за капитан, которого нужно публично поддерживать, и пытаться доказывать, что он хороший?» Достойный человек сам бы отдал повязку и принялся бы доказывать всем, что он достоин быть капитаном «Спартака». Достоин вообще надевать футболку с ромбом. Но он до того, пока не забил свой первый за год гол, не сделал ни одного публичного заявления, не обратился к фанатам и болельщикам, а только прятался за спинами одноклубников, подговаривая их надевать маечки в свою защиту!

    Денис, ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон из «Спартака»!» – говорится в сообщении.

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Группа «Ультра Север» во «ВКонтакте»

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    03.12.2018 12:26
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 3 декабря 2018, 23:08

      Если команда впряглась за него....значит все норм у них.Этот север что всем ультиматум скоро выдвинет)комики

      1
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 3 декабря 2018, 20:13

      Мдааа, ну вы и далбаящеры...

      1
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 3 декабря 2018, 19:36

      Кто они ,где они ,что за секта ультра -север?кто нибудь видал одного из них?Сидят у компа и пишут всякий бред(((

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 декабря 2018, 18:17

      вам плюнули в лицо, вы все слизнули и молчите, а ребята дело говорят, хотя это ниче не изменит, пока федун и ко у власти... на подходе свежий распил из солнечной Бразилии.. Коннонова жаль

      4
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 3 декабря 2018, 17:28

      Ничего кроме ссылок на слухи, в подтверждение своего мнения, что Глушаков намеренно сливал тренера, эти ребята не приводят. Ну разве что ссылки на то, что Глушаков рассказывал кому-то из них, причем не конфиденциально, а открыто, что, дескать, Каррера плохой тренер и надолго не задержится. Если это правда, то Глушаков неправ и должен это признать. Если неправда он тем более должен выступить - с опровержением. Опровергать бредни своей бышей жены и дочерей Карреры, равно как и оправдываться по поводу чьих-то понравившихся стишков, не обязательно. Но просто отмалчиваться - наихудшая тактика для Дениса. Фанаты не дадут ему спокойно жить, раз их никто не собирается утихомиривать.

      2
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 17:08

      Ну, правильно всё написано. Где-то наивно, не во всех позициях безупречно, но такие письма в принципе редко пишут профессоры-филологи.

      4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 16:41

      Сколько это может продолжаться? Руководству Спартака видимо наплевать что творится вокруг команды. Нужны решительные меры. Как бы им не хотелось ,переговоры с Фратрией надо провести ,тем более если все это не вымысел а является правдой. К хорошему это не приведет. Сам Глушаков тоже молчит.

      8
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > zigbert 3 декабря 2018, 16:49

      Насколько я понял из заметки, это обращение не Фратрии, а отмороженных из "Ультра Север".

      5
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 3 декабря 2018, 16:11

      Предлагаю РФС составить списки этих "ультрас-хмырей" и пожизненно закрыть перед ними ворота ВСЕХ стадионов страны. Это касается не только тех, кто "с деЦтва за Спартак", но также и тех, кто с этого самого "деЦтва" и за другие команды.

      А то настоящие болельщики, т. е. те, кто из поколения в поколение "болели" за свои любимые команды, будут опасаться приходить на стадион: зачем себе за свои же деньги ещё и настроение портить выходками этих СКОТОВ (другого слова не подобрал, как ни старался).

      7
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 3 декабря 2018, 18:12

      О. Истинный болельщик.........

      2
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      Рейтинг: +1080

      Красный май > Владислав Vlad 3 декабря 2018, 20:33

      К тому же прям-таки излучает адекватность))

      2
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > derrik2000 3 декабря 2018, 21:59

      На вашу народную команду без ультрас будет ходить 5 тыс человек.

      2
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 3 декабря 2018, 15:59

      Давно настало время просеить и развеять по ветру Ультрас. Или смотрите игры без настоящих болельщиков.

      4
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 3 декабря 2018, 15:32

      Честно говоря, от слов пора переходить к делу.
      Спартак, в лице Измайлова или Родионова, должен однозначно сказать: Глушаков в Спартаке до конца контрака, и как священную корову его не будут трогать. Вокруг ветеранов, читай ОПГ Ромашка, согласно декларации тренера, будет строиться новая команда.
      Фратрия, подумав о сказанном, в случае неприятия данной концепции, объявляет о каких-то действиях, бойкоты игр, выбегания на поле и т.п., на такой-то срок.
      Дальше в зависимости от обстоятельств, либо переговоры, либо законные административные действия.
      Чем дальше продвигается неопределенная ситуация, тем неожиданнее может быть развязка.

      5
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