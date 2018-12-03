Фанаты «Спартака» – Глушакову: «Ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон»

Фанатское объединение «Ультра Север» выступило против полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и призвало его покинуть московский клуб.

Ранее в матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2) один из болельщиков выбежал на поле и напал на футболиста. Болельщика задержали на 10 суток и запретили посещать матчи на пять лет.

«Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру (бывший главный тренер «Спартака» – прим. ред.). Это не так. Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал «Спартак». Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас – всех кто всей душой переживает за «Спартак»!

Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана «Спартака», то мы – нет! Косвенные подтверждения этих слов вы можете увидеть на просторах интернета. Это и записи тогда еще любимой жены Дениса Глушакова, датированные сентябрем 2017 года, где Дарья подтверждает, что Денис в сговоре с руководством «Спартака» намеренно сливал Массимо Карреру... Это и высказывания Дениса в прессе о том, что Каррера не топ-тренер. Это и те самые лайки под негативными постами в адрес действующего тренера команды.

Но и это не всe. Мы также считаем, что ни один игрок «Спартака», ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить «сор из избы» и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды. Денис неоднократно позволял себе, в том числе и некоторым из нас, нашим братьям, рассказывать о том, какой Каррера физрук и что надолго он не задержится. То есть он это говорил абсолютно незнакомым людям не из клуба. Это недопустимо не только с фанатской точки зрения, но и с точки зрения человеческих отношений.

Поэтому мы не молчим и не делаем вид, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе «Спартака». Для нас он Иуда, который предал «Спартак», который предал всех нас – болельщиков «Спартака».

Когда мы протестуем против Глушакова, мы не отказываемся от своей верности «Спартаку»! Мы выступаем за наши идеалы! Мы хотим видеть сильный, настроенный на победу «Спартак»! Мы не хотим видеть приспособленцев на поле, не хотим видеть в роли капитана команды человека, который просто напросто этого недостоин!

Мы видим, что футболисты и новый тренер «Спартака» выступают в поддержку своего одноклубника. Это характеризует парней только с самой лучшей стороны. Мы рады, что они до конца готовы впрягаться за «своего». Но у нас есть один вопрос: «А что это за капитан, которого нужно публично поддерживать, и пытаться доказывать, что он хороший?» Достойный человек сам бы отдал повязку и принялся бы доказывать всем, что он достоин быть капитаном «Спартака». Достоин вообще надевать футболку с ромбом. Но он до того, пока не забил свой первый за год гол, не сделал ни одного публичного заявления, не обратился к фанатам и болельщикам, а только прятался за спинами одноклубников, подговаривая их надевать маечки в свою защиту!

Денис, ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон из «Спартака»!» – говорится в сообщении.

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.